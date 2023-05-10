Експрезидент "Мотор-СІЧ" Богуслаєв просив включити його до списку на обмін із РФ, — ЗМІ
Колишній президент компанії "Мотор-СІЧ" В'ячеслав Богуслаєв, який перебуває під вартою в Україні за звинуваченнями у колабораційній діяльності та підтримці терористичної організації, подав заяву на включення його до списку для обміну з Росією. Він направив своє прохання до Офісу Президента України на ім'я Андрія Єрмака.
Про це йдеться в його листі, який з'явився у "Схем".
Заява Богуслаєв
"Прошу додати мене до списку на обмін із Російською Федерацією", — пише Богуслаєв у заяві до Офісу Президента.
У заяві, підписаній Богуслаєвим, зазначено його інвалідність 1 групи та статус пенсіонера. Дата направлення заяви — 20 березня 2023 року. Наразі невідомо, які шанси у Богуслаєва на обмін, виходячи з обставин його справи.
Варто зазначити, що обмін в'язнями є поширеною практикою конфліктів між державами. Проте, необхідність включення конкретної людини у список обміну може залежати від багатьох чинників, як-от характер і рівень її злочину, політична значущість, рівень важливості для сторін та інші.
Богуслаєву інкримінують тяжкі злочини, пов'язані зі співпрацею з країною-агресором, тому його можливості на обмін із Росією поки що невідомі. Також слід враховувати, що обмін в'язнями може бути непередбачуваним процесом, і навіть після підписання відповідної угоди не завжди гарантується її виконання.
Нагадаємо, що проросійському бізнесменові із Запоріжжя В'ячеславу Богуслаєву оголосили ще одну підозру. Слідство встановило, що він заважав законній діяльності Збройних сил України під час повномасштабної війни.