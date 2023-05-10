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Експрезидент "Мотор-СІЧ" Богуслаєв просив включити його до списку на обмін із РФ, — ЗМІ

10 травня 2023 22:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Експрезидент "Мотор-СІЧ" Богуслаєв просив включити його до списку на обмін із РФ, — ЗМІ
Експрезидент "Мотор-СІЧ" В'ячеслав Богуслаєв. Фото: УНІАН
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Колишній президент компанії "Мотор-СІЧ" В'ячеслав Богуслаєв, який перебуває під вартою в Україні за звинуваченнями у колабораційній діяльності та підтримці терористичної організації, подав заяву на включення його до списку для обміну з Росією. Він направив своє прохання до Офісу Президента України на ім'я Андрія Єрмака.

Про це йдеться в його листі, який з'явився у "Схем".

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Заява Богуслаєв

"Прошу додати мене до списку на обмін із Російською Федерацією", — пише Богуслаєв у заяві до Офісу Президента.

У заяві, підписаній Богуслаєвим, зазначено його інвалідність 1 групи та статус пенсіонера. Дата направлення заяви — 20 березня 2023 року. Наразі невідомо, які шанси у Богуслаєва на обмін, виходячи з обставин його справи.

Варто зазначити, що обмін в'язнями є поширеною практикою конфліктів між державами. Проте, необхідність включення конкретної людини у список обміну може залежати від багатьох чинників, як-от характер і рівень її злочину, політична значущість, рівень важливості для сторін та інші.

Богуслаєву інкримінують тяжкі злочини, пов'язані зі співпрацею з країною-агресором, тому його можливості на обмін із Росією поки що невідомі. Також слід враховувати, що обмін в'язнями може бути непередбачуваним процесом, і навіть після підписання відповідної угоди не завжди гарантується її виконання.

Богуслаєв
Заява В'ячеслава Богуслаєва. Фото: "Схеми"

Нагадаємо, що проросійському бізнесменові із Запоріжжя В'ячеславу Богуслаєву оголосили ще одну підозру. Слідство встановило, що він заважав законній діяльності Збройних сил України під час повномасштабної війни.

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