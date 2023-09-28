Ядерная угроза со стороны РФ и заявление Корниенко: прямой эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Сегодня, 28 сентября, гостем студии Вечір.LIVE стал политический эксперт Андрей Вигиринский. Вместе с ведущей канала Ланой Шевчук они обсудили разные темы, интересующие многих украинцев.

Прямой эфир можно посмотреть на ютуб-канале Новини.LIVE.

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О чем эфир

Андрей Вигиринский обсудит избиение 15-летним сыном Кадырова мужчины в СИЗО и ядерную угрозу со стороны России.

Также он подробнее расскажет о заявлении Корниенко о переходе от парламентско-президентского государства к президентскому и наказании для мужчин, незаконно уехавших за границу.

Напомним, первый заместитель председателя ВРУ Александр Корниенко заявил, что сейчас проходит тестирование перехода от парламентско-президентского типа правления в Украине на президентский. Такую его цитату из форума "Диригенты перемен" выложили в Facebook, и она мгновенно стала обсуждаться, получив большой резонанс. Сам Корниенко уже опровергает свои слова.