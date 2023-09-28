Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Ядерная угроза со стороны РФ и заявление Корниенко: прямой эфир Новини.LIVE arrow

Ядерная угроза со стороны РФ и заявление Корниенко: прямой эфир Новини.LIVE

28 сентября 2023 18:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Ядерная угроза со стороны РФ и заявление Корниенко: прямой эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сегодня, 28 сентября, гостем студии Вечір.LIVE стал политический эксперт Андрей Вигиринский. Вместе с ведущей канала Ланой Шевчук они обсудили разные темы, интересующие многих украинцев.

Прямой эфир можно посмотреть на ютуб-канале Новини.LIVE.

Читайте также:

О чем эфир

Андрей Вигиринский обсудит избиение 15-летним сыном Кадырова мужчины в СИЗО и ядерную угрозу со стороны России.

Также он подробнее расскажет о заявлении Корниенко о переходе от парламентско-президентского государства к президентскому и наказании для мужчин, незаконно уехавших за границу.

Напомним, первый заместитель председателя ВРУ Александр Корниенко заявил, что сейчас проходит тестирование перехода от парламентско-президентского типа правления в Украине на президентский. Такую его цитату из форума "Диригенты перемен" выложили в Facebook, и она мгновенно стала обсуждаться, получив большой резонанс. Сам Корниенко уже опровергает свои слова.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Богаче членов Кабмина. Сколько зарабатывают в Министерстве стратегических отраслей промышленности

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз