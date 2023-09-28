Ядерна загроза з боку РФ та заява Корнієнка: прямий ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Сьогодні, 28 вересня, гостем студії Вечір.LIVE став політичний експерт Андрій Вігірінський. Разом з ведучою каналу Ланою Шевчук вони обговорили різні теми, які цікавлять багатьох українців.

Прямий ефір можна подивитися на ютуб-каналі Новини.LIVE.

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Андрій Вігірінський обговорить побиття 15-річним сином Кадирова чоловіка у СІЗО та ядерну загрозу з боку Росії.

Також він детальніше розповість про заяву Корнієнка щодо переходу від парламентсько-президентської держави до президентської та покарання для чоловіків, які незаконно виїхали за кордон.

Нагадаємо, перший заступник голови ВРУ Олександр Корнієнко заявив, що наразі відбувається тестування переходу від парламентсько-президентського типу правління в Україні на президентський. Таку його цитату з форуму "Диригенти змін" виклали у Facebook, і вона миттєво стала обговорюватися, отримавши великий резонанс. Сам Корнієнко вже спростовує свої слова.