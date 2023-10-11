Я призываю всех лидеров посетить Израиль, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский призывает всех лидеров посетить Израиль. По его словам, важно демонстрировать людям свою поддержку.

Об этом Владимир Зеленский сказал в ходе общения с представителями СМИ.

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"Об Израиле. Я вспоминаю первые дни полномасштабной войны России против Украины. Это была самая страшная трагедия, многие погибли. Было очень важно не чувствовать себя наедине", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, чувство поддержки может помочь спасти страну, людей и жизнь. Глава государства подчеркнул, что важно всем лидерам посетить Израиль. Зеленский добавил, что говорит не о каких-то институтах, а о поддержке людей, пострадавших от террористических атак.

Напомним, Президент Владимир Зеленский считает, что нельзя сравнивать войну в Украине и в Израиле. По его словам, главной проблемой является то, что западным государствам будет сложно сосредоточиться на поддержке обеих стран.

Также мы писали, что за последние сутки армия Израиля нанесла удары по как минимум 450 целям ХАМАС в Секторе Газа. К тому же ЦАХАЛ утверждает, что уничтожил террористическую сеть для обнаружения самолетов.

Добавим, что государственный секретарь США Энтони Блинкен в ближайшие дни посетит Израиль. Там он намерен пообщаться с партнерами.