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Я закликаю всіх лідерів відвідати Ізраїль, — Зеленський

11 жовтня 2023 12:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Я закликаю всіх лідерів відвідати Ізраїль, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський закликає всіх лідерів відвідати Ізраїль. За його словами, важливо демонструвати людям свою підтримку.

Про це Володимир Зеленський сказав під час спілкування з представниками ЗМІ.

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Війна в Ізраїлі

"Про Ізраїль. Я пригадую перші дні повномасштабної війни Росії проти України. Це була найстрашніша трагедія, багато людей загинуло. Було дуже важливо не відчувати себе наодинці", — наголосив Зеленський.

За його словами, відчуття підтримки може допомогти урятувати країну, людей і життя. Глава держави наголосив, що важливо всім лідерам відвідати Ізраїль. Зеленський додав, що каже не про якісь інституції, а про підтримку людей, які постраждали від терористичних атак.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський вважає, що не можна порівнювати війну в Україні та Ізраїлі. За його словами, найголовнішою проблемою є те, що західним державам буде складно зосередитися на підтримці обох країн.

Також ми писали, що за останню добу армія Ізраїля завдала ударів по щонайменше 450 цілях ХАМАС у Секторі Гази. До того ж ЦАХАЛ стверджує, що знищив терористичну мережу для виявлення літаків. 

Додамо, державний секретар США Ентоні Блінкен найближчими днями відвідає Ізраїль. Там він планує поспілкуватися з партнерами.

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