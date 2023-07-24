Гуттереш призвал Россию вернуться к "зерновой сделке"

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. Фото: REUTERS/Ralph Teddy Erol

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сделал новое заявление по поводу "зернового соглашения". Он призывает Россию вернуться.

Об этом сообщает Askanews.

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"Я призываю Россию вернуться к реализации Черноморской инициативы в соответствии с моим последним предложением", — заявил Гутерреш.

По его словам, РФ и Украина играют самую главную роль в обеспечении продовольственной безопасности по всему миру.

Гутерреш подчеркнул, что поддерживает обеспечение доступа на мировые рынки продовольствия и удобрений как из Украины, так и из России. Он добавил, что таким образом продовольственная безопасность будет обеспечена для всех.

Напомним, срок действия "зернового соглашения" был до 17 июля. Недавно в Кремле заявили, что Черноморский коридор не будет работать для выполнения их условий. Речь идет о возобновлении экспорта российского аммиака через порт Южный Одесской области.

Также мы писали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что несмотря на то, что Россия решила отказаться от участия в "зерновом соглашении" и возможных атаках на гражданские корабли, Украина рассматривает возможность возобновления экспорта зерновых. При этом Украине не требуется поддержки РФ.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Он поручил подготовить комплекс действий по продолжению работы "зернового коридора".