Грузинский парламент отклонил скандальный закон об иноагентах
Парламент Грузии отклонил скандальный законопроект по "предотвращению иностранного влияния". Власти отказались от идеи введения этой нормы в грузинское законодательство.
Об этом сообщает грузинский телеканал Rustavi 2.
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Парламент сдался
Грузинский парламент окончательно отказался от скандального законопроекта об иноагентах.
Его специально вынесли на рассмотрение во втором чтении, чтобы отклонить.
В итоге из 112 присутствующих в зале заседаний депутатов "за" проголосовал 1 депутат, "против" — 35.
Что происходило в Грузии
7 марта под здание грузинского парламента пришли десятки тысяч человек на протест. Они выступали против принятия законопроекта об "иностранных агентах" — вроде российского. Митингующих поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая пообещала ветировать закон.
Между протестующими и стражами порядка вспыхнули столкновения, а полицейские начали применять против демонстрантов перечный спрей и водомет. Митингующие прорвали баррикаду, но впоследствии силовикам удалось оттеснить демонстрантов от парламента.
8 марта у здания парламента Грузии в Тбилиси снова собрались противники законопроекта об "иностранных агентах". В отличие от собрания накануне протестующие собрались не стихийно, а организованно — в несколько колонн.
Уже 9 марта в Грузии временно отложили законопроект об "иностранных агентах". Консультации состоялись между политсоветом "Грузинской мечты", "Силы народа" и депутатами парламентского большинства по политическим процессам, продолжающимся вокруг законопроекта "О прозрачности внешнего влияния".
Напомним, Президент Владимир Зеленский публично поддержал протестующих в Грузии, выступающих против противоречивого законопроекта об "иноагентах" второй день подряд. Он выразил искреннее уважение к Грузии.
Фото: Rustavi 2