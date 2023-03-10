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​​​Грузинский парламент отклонил скандальный закон об иноагентах

10 марта 2023 11:32
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
"За" законопроект об иноагентах проголосовал во втором чтении только один депутат
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Парламент Грузии отклонил скандальный законопроект по "предотвращению иностранного влияния". Власти отказались от идеи введения этой нормы в грузинское законодательство.

Об этом сообщает грузинский телеканал Rustavi 2.

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Грузинский парламент окончательно отказался от скандального законопроекта об иноагентах.

Его специально вынесли на рассмотрение во втором чтении, чтобы отклонить.

В итоге из 112 присутствующих в зале заседаний депутатов "за" проголосовал 1 депутат, "против" — 35.

Что происходило в Грузии

7 марта под здание грузинского парламента пришли десятки тысяч человек на протест. Они выступали против принятия законопроекта об "иностранных агентах" — вроде российского. Митингующих поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая пообещала ветировать закон.

Между протестующими и стражами порядка вспыхнули столкновения, а полицейские начали применять против демонстрантов перечный спрей и водомет. Митингующие прорвали баррикаду, но впоследствии силовикам удалось оттеснить демонстрантов от парламента.

8 марта у здания парламента Грузии в Тбилиси снова собрались противники законопроекта об "иностранных агентах". В отличие от собрания накануне протестующие собрались не стихийно, а организованно — в несколько колонн.

Уже 9 марта в Грузии временно отложили законопроект об "иностранных агентах". Консультации состоялись между политсоветом "Грузинской мечты", "Силы народа" и депутатами парламентского большинства по политическим процессам, продолжающимся вокруг законопроекта "О прозрачности внешнего влияния".

Напомним, Президент Владимир Зеленский публично поддержал протестующих в Грузии, выступающих против противоречивого законопроекта об "иноагентах" второй день подряд. Он выразил искреннее уважение к Грузии.

Фото: Rustavi 2

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