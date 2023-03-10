​​​Грузинский парламент отклонил скандальный закон об иноагентах

"За" законопроект об иноагентах проголосовал во втором чтении только один депутат

Парламент Грузии отклонил скандальный законопроект по "предотвращению иностранного влияния". Власти отказались от идеи введения этой нормы в грузинское законодательство.

Об этом сообщает грузинский телеканал Rustavi 2.

Парламент сдался

Грузинский парламент окончательно отказался от скандального законопроекта об иноагентах.

Его специально вынесли на рассмотрение во втором чтении, чтобы отклонить.

В итоге из 112 присутствующих в зале заседаний депутатов "за" проголосовал 1 депутат, "против" — 35.

Что происходило в Грузии

7 марта под здание грузинского парламента пришли десятки тысяч человек на протест. Они выступали против принятия законопроекта об "иностранных агентах" — вроде российского. Митингующих поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая пообещала ветировать закон.

Между протестующими и стражами порядка вспыхнули столкновения, а полицейские начали применять против демонстрантов перечный спрей и водомет. Митингующие прорвали баррикаду, но впоследствии силовикам удалось оттеснить демонстрантов от парламента.

8 марта у здания парламента Грузии в Тбилиси снова собрались противники законопроекта об "иностранных агентах". В отличие от собрания накануне протестующие собрались не стихийно, а организованно — в несколько колонн.

Уже 9 марта в Грузии временно отложили законопроект об "иностранных агентах". Консультации состоялись между политсоветом "Грузинской мечты", "Силы народа" и депутатами парламентского большинства по политическим процессам, продолжающимся вокруг законопроекта "О прозрачности внешнего влияния".

Напомним, Президент Владимир Зеленский публично поддержал протестующих в Грузии, выступающих против противоречивого законопроекта об "иноагентах" второй день подряд. Он выразил искреннее уважение к Грузии.

Фото: Rustavi 2