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Грузинская оппозиция сорвала свадьбу брата зятя Лаврова

20 мая 2023 21:09
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Грузинская оппозиция сорвала свадьбу брата зятя Лаврова
Представитель грузинской оппозиции Георгий Мумладзе. Фото: netgazeti.ge
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Митинг грузинской оппозиции сорвал свадьбу российских граждан, являющихся родственниками дочери Сергея Лаврова. И планировала организовать праздник на территории Грузии, но ей пришлось бежать из этой страны.

Об этом сообщает Paper Kartuli.

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Свадьбы не будет

Грузинская оппозиция сорвала свадьбу родственников дочери министра иностранных дел России Сергея Лаврова Екатерины Винокуровой. Речь идет о брате муже Винокуровой.

Дочь кремлевского чиновника вместе с мужем выехали с территории отеля, где должна была состояться свадьба, и якобы вообще покинули территорию Грузии.

Но оппозиция не верит заявлениям властей. Представитель партии "Единое национальное движение" Георгий Мумладзе заявил, что собравшихся возле гостиницы митингующих должны пропустить на территорию комплекса для проверки информации об отсутствии россиян.

Полиция против митингующих

В то же время грузинские полицейские начали нападать на собравшихся возле гостиничного комплекса протестующих.

По информации грузинских СМИ, были задержаны 16 человек, принявших участие в митинге.

Один из лидеров "Единого национального движения" Леван Бежашвили заявил, что протестующие останутся у гостиницы на ночь.

"Мы не дадим превратить Грузию в дачный поселок для семьи Лаврова", — подчеркнул Бежашвили.

Напомним, Новини.LIVE ранее сообщали о столкновениях возле отеля, деп заметили Екатерину Винокурову.

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