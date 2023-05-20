Грузинська опозиція зірвала весілля брата зятя Лаврова

Представник грузинської опозиції Георгій Мумладзе. Фото: netgazeti.ge

Мітинг грузинської опозиції зірвав весілля російських громадян, які є родичами доньки Сергія Лаврова. Та планувала організувати свято на території Грузії, але їй довелося тікати з цієї країни.

Про це повідомляє Paper Kartuli.

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Весілля не буде

Грузинська опозиція зірвала весілля родичів доньки міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова Катерини Винокурової. Йдеться про брата чоловіка Винокурової.

Донька кремлівського чиновника разом із чоловіком виїхали з території готелю, де мало відбутися весілля, і нібито взагалі залишили територію Грузії.

Але опозиція не вірить заявам влади. Представник партії "Єдиний національний рух" Георгій Мумладзе заявив, що мітингарів, які зібралися біля готелю, мають пропустити на територію комплексу для перевірки інформації про відсутність росіян.

Поліція проти мітингарів

В той же час грузинські поліцейські почали нападати на протестувальників, які зібралися біля готельного комплексу.

За інформацією грузинських ЗМІ, було затримано 16 осіб, які взяли участь у мітингу.

Один із лідерів "Єдиного національного руху" Леван Бежашвілі заявив, що протестувальники залишаться біля готелю на ніч.

"Ми не дамо перетворити Грузію на дачне селище для сім’ї Лаврова", — наголосив Бежашвілі.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше повідомляли про сутички біля готелю, деп помітили Катерину Винокурову.