Грузия решила не консультировать своего посла, уехавшего из Украины

Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили. Фото: RFE/RL

В Министерстве иностранных дел Грузии не будут проводить консультации с послом Георгием Закарашвили. Его в Киеве попросили вернуться в Тбилиси из-за ситуации с бывшим грузинским президентом Михеилом Саакашвили.

Об этом сообщил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в эфире канала Imedi.

Читайте также:

"Несправедливое решение"

По его словам, после того, как посол вернулся в Тбилиси, посольство Грузии в украинской столице работает дальше, поэтому "дипломаты на месте, и мы продолжим работу по этому направлению".

"Георгий Закарашвили — это человек, который в самые сложные моменты вместе с несколькими послами ни на день не уехал из Киева, и это решение (выезд. — Ред.) по нему несправедливо, даже по-человечески", — подчеркнул он.

Не прислушались к Киеву

Также Илья Дарчиашвили отметил, что консультаций с послом проводить не будут, как того хотели в Киеве. По его словам, эта ситуация не может быть связана с Саакашвили, ведь даже у Европейского суда по правам человека нет замечаний к власти.

В свою очередь глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе считает оскорблением то, что президент Украины Владимир Зеленский возмутился из-за состояния заключенного экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Также Кобахидзе возмутился по поводу просьбы к грузинскому послу вернуться в Тбилиси.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не удовлетворен действиями грузинских властей из-за их отношения к украинскому гражданину Михеилу Саакашвили.