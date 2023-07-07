Грузія вирішила не консультувати свого посла, який виїхав з України

Голова МЗС Грузії Ілля Дарчіашвілі. Фото: RFE/RL

У Міністерстві закордонних справ Грузії не будуть проводити консультації із послом Георгієм Закарашвілі. Його у Києві попросили повернутись у Тбілісі через ситуацію з колишнім грузинським президентом Міхеїлом Саакашвілі.

Про це повідомив голова МЗС Грузії Ілля Дарчіашвілі в ефірі каналу Imedi.

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"Несправедливе рішення"

За його словами, після того, як посол повернувся до Тбілісі, посольство Грузії в українській столиці працює далі, тому "дипломати на місці, і ми продовжимо роботу в цьому напрямі".

"Георгій Закарашвілі — це людина, яка в найскладніші моменти разом із кількома послами ані на день не виїхала з Києва, і це рішення (виїзд. — Ред.) щодо нього несправедливе, навіть по-людськи", — наголосив він.

Не дослухалися до Києва

Також Ілля Дарчіашвілі зазначив, що консультацій з послом проводити не будуть, як того хотіли у Києві. За його словами, ця ситуація не може бути пов'язана із Саакашвілі, адже навіть Європейський суд з прав людини не має зауважень до влади.

Своєю чергою голова керівної партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе вважає образою те, що президент України Володимир Зеленський обурився через стан ув'язненого експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Також Кобахідзе обурився щодо прохання до грузинського посла повернутися до Тбілісі.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не задоволений діями грузинської влади через їхнє ставлення до українського громадянина Міхеїла Саакашвілі.