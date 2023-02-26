Грузия превращается в россию: готовят собственный закон об иноагентах
Грузинские власти решили бороться с иностранным влиянием по примеру российской федерации. В парламент Грузии внесли законопроект об иностранных агентах.
Об этом сообщает издание "Новости - Грузия".
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Грузинские иноагенты
Партия "Сила народа", входящая в провластное большинство в парламенте Грузии, внесла на рассмотрение бюро парламента законопроект "О регистрации иностранных агентов".
Согласно этому законопроекту статус иноагентов будут предоставлять не только СМИ и некоммерческим организациям, но и любым физическим и юридическим лицам, получающим финансирование из-за рубежа (за некоторыми исключениями).
Причем, регистрировать иностранных агентов будут органы прокуратуры.
Российский пример
В россии юридическое понятие "иностранный агент" существует с 2012 года.
Закон, легализовавший понятие "иностранного агента", был неоднократно раскритикован международными организациями, в частности, Венецианской комиссией и Европарламентом.
Принятие закона об иноагентах российским парламентом в мире назвали нарушением прав человека в рф.
Напомним, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил украинские власти в том, что они якобы хотят, чтобы война перекинулась на их территорию. По словам лидера Грузии, Украина пытается открыть второй фронт, чтобы втянуть Грузию в войну.
Фото: "Новости - Грузия"