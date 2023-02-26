​Грузия превращается в россию: готовят собственный закон об иноагентах

Коалиционная партия "Сила народа" внесла в парламент закон об иностранных агентах

Грузинские власти решили бороться с иностранным влиянием по примеру российской федерации. В парламент Грузии внесли законопроект об иностранных агентах.

Об этом сообщает издание "Новости - Грузия".

Грузинские иноагенты

Партия "Сила народа", входящая в провластное большинство в парламенте Грузии, внесла на рассмотрение бюро парламента законопроект "О регистрации иностранных агентов".

Согласно этому законопроекту статус иноагентов будут предоставлять не только СМИ и некоммерческим организациям, но и любым физическим и юридическим лицам, получающим финансирование из-за рубежа (за некоторыми исключениями).

Причем, регистрировать иностранных агентов будут органы прокуратуры.

Российский пример

В россии юридическое понятие "иностранный агент" существует с 2012 года.

Закон, легализовавший понятие "иностранного агента", был неоднократно раскритикован международными организациями, в частности, Венецианской комиссией и Европарламентом.

Принятие закона об иноагентах российским парламентом в мире назвали нарушением прав человека в рф.

Напомним, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил украинские власти в том, что они якобы хотят, чтобы война перекинулась на их территорию. По словам лидера Грузии, Украина пытается открыть второй фронт, чтобы втянуть Грузию в войну.

Фото: "Новости - Грузия"