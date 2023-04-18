"Готовы отчитаться о каждом долларе": Зеленский поговорил со спикером Палаты представителей США

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Кевином Маккарти. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти. Поблагодарил за двухпартийную поддержку Украины со стороны Конгресса.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram.

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Президент отметил, что рассказал спикеру Палаты представителей США о ходе боевых действий и о насущных оборонных нуждах Украины в бронетехнике, дальнобойном оружии и артиллерии, ПВО и авиации.

"Заверил, что Украина готова отчитаться о каждом долларе американской помощи", — подчеркнул Зеленский.

Также стороны обсудили необходимость усиления санкционного давления на Россию, понижения ценового потолка на российские нефть и газ.

Зеленский добавил, что также во время разговора пригласил Кевина Маккарти посетить Украину.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что Президент Украины Владимир Зеленский пригласил спикера Палаты представителей Кевина Маккарти посетить Украину, чтобы своими глазами увидеть последствия войны, развязавшейся Россией. Однако Маккарти ответил, что не намерен приезжать в Украину .

К слову, Соединенные Штаты планируют до сентября этого года предоставить Украине дополнительную финансовую помощь . Об этом заявила Министерство финансов США Джанет Йеллен.

Также сообщалось, что в правительстве Соединенных Штатов было принято решение о выделении средств на усиление контроля за финансовой помощью, предоставляемой Украине. Речь идет о сумме в 20 миллионов долларов.