Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow "Готовы отчитаться о каждом долларе": Зеленский поговорил со спикером Палаты представителей США arrow

"Готовы отчитаться о каждом долларе": Зеленский поговорил со спикером Палаты представителей США

18 апреля 2023 22:18
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
"Готовы отчитаться о каждом долларе": Зеленский поговорил со спикером Палаты представителей США
Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Кевином Маккарти. Фото: president.gov.ua
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти. Поблагодарил за двухпартийную поддержку Украины со стороны Конгресса.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram.

Читайте также:

Детали переговоров

Президент отметил, что рассказал спикеру Палаты представителей США о ходе боевых действий и о насущных оборонных нуждах Украины в бронетехнике, дальнобойном оружии и артиллерии, ПВО и авиации.

"Заверил, что Украина готова отчитаться о каждом долларе американской помощи", — подчеркнул Зеленский.

Также стороны обсудили необходимость усиления санкционного давления на Россию, понижения ценового потолка на российские нефть и газ.

Зеленский добавил, что также во время разговора пригласил Кевина Маккарти посетить Украину.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что Президент Украины Владимир Зеленский пригласил спикера Палаты представителей Кевина Маккарти посетить Украину, чтобы своими глазами увидеть последствия войны, развязавшейся Россией. Однако Маккарти ответил, что не намерен приезжать в Украину .

К слову, Соединенные Штаты планируют до сентября этого года предоставить Украине дополнительную финансовую помощь . Об этом заявила Министерство финансов США Джанет Йеллен.

Также сообщалось, что в правительстве Соединенных Штатов было принято решение о выделении средств на усиление контроля за финансовой помощью, предоставляемой Украине. Речь идет о сумме в 20 миллионов долларов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB