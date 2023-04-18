"Готові звітувати про кожен долар": Зеленський поговорив зі спікером Палати представників США

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Кевіном Маккарті. Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті. Подякував за двопартійну підтримку України з боку Конгресу.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram.

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Деталі переговорів

Президент зазначив, що розповів спікерові Палати представників США про перебіг бойових дій і про нагальні оборонні потреби України в бронетехніці, далекобійній зброї та артилерії, ППО та авіації.

"Запевнив, що Україна готова звітувати про кожен долар американської допомоги", — наголосив Зеленський.

Також сторони обговорили необхідність посилення санкційного тиску на Росію, зниження цінової стелі на російські нафту та газ.

Зеленський додав, що також під час розмови запросив Кевіна Маккарті відвідати Україну.

Нагадаємо, раніше американські ЗМІ повідомили, що Президент України Володимир Зеленський запросив спікера Палати представників Кевіна Маккарті відвідати Україну, щоб на власні очі побачити наслідки війни, яку розв'язала Росія. Однак Маккарті відповів, що не має намірів приїжджати в Україну.

До слова, Сполучені Штати планують до вересня цьогоріч надати Україні додаткову фінансову допомогу. Про це заявила Міністерка фінансів США Джанет Єллен.

Також повідомлялося, що в уряді Сполучених Штатів ухвалили рішення про виділення коштів на посилення контролю за фінансовою допомогою, яку надають Україні. Йдеться про суму у 20 мільйонів доларів.