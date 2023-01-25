Гончаренко спрогнозировал отставки в правительстве и Слуге народа: кого уволят

Гончаренко: "Нужно быть каким-то моральным чудовищем, чтобы во время войны заниматься взяточничеством"
Какие перестановки в скором времени могут ожидать правительство и даже президентскую партию "Слуга народа" — в блиц-интервью Новини.LIVE рассказал депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
— Зеленский приступил к чистке во власти и обещает, что увольнениями 24 января не ограничится.
— Масштабные увольнения политиков связаны с масштабными сканадалами, всколыхнувшими страну. Речь идет о коррупции или подозрении в коррупции. Когда речь идет о коррупции при закупке генераторов в то время, как миллионы украинцев сидят без света, или о вероятности злоупотреблений на питании для военнослужащих, такие вещи не могут остаться без реакции. И это в то время, когда на армию жертвуют даже дети и последние 10 гривен бабушки. Это уже даже не нулевая терпимость к коррупции, а буквально минус тысяча. Люди как обнаженный нерв и такие вещи очень всколыхнули и шокировали общество.
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Реакция власти правильная, но следует не только отправить в отставку, а провести расследование. И если кто виноват в коррупции, только одна отставка не может быть единственным наказанием. Оно должно быть самым жестким, какое только возможно. Хотя некоторые заместители министров, которые сейчас увольняются, особенно в Минрегионстрое, люди, которые работали на государство.
— Чем могут руководствоваться политики и чиновники, которые делают коррупцию на закупки генераторов, например.
— Чем здесь можно руководствоваться? Это уже нужно быть каким-то моральным уродом, чтобы в такое время заниматься взяточничеством. Иначе не назовешь. Это выходит за пределы всего. Кроме этого, это несет очень серьезный риск с точки зрения международной помощи Украине. Украинская экономика из-за налогов, пошлин и т.д. способна профинансировать только войско. В целом украинский бюджет поделен на две половины. Одна – это расходы на войско, которое финансируется украинцами через расходы и налоги. И это без закупки оружия.
Все остальное, зарплаты врачей-учителей, госслужащих, коммунальщиков, энергоносители и в том числе генераторы, Украина способна закупать только благодаря внешней поддержке. А это уже деньги плательщиков налогов США, Германии, Канады, Японии и т.д.
Не дай Бог, у наших партнеров появится ощущение, что деньги, которые они предоставляют Украине, идут не в поддержку граждан и функционирования государства, а на набивку карманов чиновников. Тогда последствия будут катастрофическими.
— В своем телеграмм-канале вы также анонсируете отставку главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк. Почему?
— Мы видели достаточную критику на Шуляк в связи с принятием градостроительного закона, который она активно продвигала. Затем последовал скандал с раненым военнослужащим, за что ее атаковали даже ее коллеги по партии.
В случае Шуляк это уже вопрос амбиций и многие ее коллеги хотели бы занять ее должность и возглавить партию "Слуга народа", и очень серьезно влиять на градостроительную отрасль Украины. Это уже внутренняя борьба.
— Кто может лишиться своих должностей из пофильных министров?
— Есть вопросы о министре спорта (Вадим Гутцайт. – ред.), энергетики (Герман Галущенко. – ред.), по Рябикину (министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин. – ред.). Возможно, он будет направлен послом в Китай или займет какую-нибудь другую должность. Но я так понимаю, что по состоянию на эту минуту окончательного решения нет.
—В Офисе президента есть понимание, что коррупция на генераторах, например, или на войне, во время таких сложных времен в Украине просто невозможна.
—Не буду говорить об ОП, потому что это отдельный институт с отдельной жизнью. Однако президент подчеркнул в своем обращении, что такие вещи невозможны.
Однако меня беспокоит реакция чиновников из Минобороны после обнародования фактов о закупке продовольствия. Они сказали, что будут обращаться в СБУ, как журналисты вообще могли узнать такую информацию. Вот это абсолютно неправильная реакция вместо того, чтобы ответить на вопрос по существу. А дальше последовали странные оправдания, что Минобороны измеряют яйца килограммами и т.д. Это несерьезно. Так не будет, украинское общество такого не позволит. Думаю, Зеленский эти настроения ощутил.
И вообще не думаю, что должны ждать весны (для вероятных посадок. – ред.), если люди воруют на генераторах уже сегодня.
Фото: УНИАН