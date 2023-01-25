Гончаренко спрогнозував відставки в уряді та Слуга народу: кого звільнять

24 січня в Україні став днем масштабних відставок і звільнень в українській владі

Які перестановки невдовзі можуть чекати уряд та навіть президентську партію "Слуга народу" — в бліц-інтервʼю Новини.LIVE розповів депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

— Зеленський розпочав чистки у владі і обіцяє, що звільненнями 24 січня не обмежиться.

— Масштабні звільнення політиків пов'язані із масштабними скандалами, які сколихнули країну. Мова про корупцію або підозру у корупції. Коли йдеться про корупцію під час закупівлі генераторів в час, як мільйони українців сидять без світла, чи про ймовірність зловживань на харчуванні для військовослужбовців, то такі речі не можуть залишитися без реакції. І це в час, коли на армію жертвують навіть діти та останні 10 гривень бабусі. Це вже навіть не нульова толерантність до корупції, а буквально мінус тисяча. Люди як оголений нерв і такі речі дуже сколихнули і шокували суспільство.

Реакція влади — правильна, але слід не лише відправити у відставку, а провести розслідування. І якщо хтось таки винний у корупції, лише одна відставка не може бути єдиним покаранням. Воно має бути найжорсткішим, яке тільки можливо. Хоча деякі заступники міністрів, які наразі звільняються, особливо в Мінрегіонбуді, є людьми, які працювали на державу.

— Чим можуть керуватися ті політики та чиновники, які роблять корупцію на закупівлі генераторів, наприклад?

— Чим тут можна керуватися? Це вже треба бути якоюсь моральною потворою, щоби у такий час займатися хабарництвом. Інакше не назвеш. Це виходить за межі всього. Окрім цього це несе дуже серйозний ризик з точки зору міжнародної допомоги Україні. Українська економіка через податки, мита і так далі здатна профінансувати лише військо. Загалом український бюджет поділений на дві половини. Одна — це видатки на військо, що фінансується українцями через видатки та податки. І це без закупівлі зброї.

Все інше — зарплати лікарів-вчителів, держслужбовців, комунальників, енергоносії і в тому числі генератори — Україна здатна закуповувати тільки завдяки зовнішній підтримці. А це вже гроші платників податків США, Німеччини, Канади, Японії тощо.

Не дай Боже, у наших партнерів з'явиться відчуття, що гроші, які вони надають Україні, йдуть не на підтримку громадян і функціонування держави, а на набиття кишень чиновників. Тоді наслідки будуть катастрофічними.

— У своєму телеграм-каналі ви також анонсуєте відставку голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк. Чому?

— Ми бачили достатню критику на пані Шуляк у зв'язку із прийняттям містобудівного закону, який вона активно просувала. Потім був скандал із пораненим військовослужбовцем, за що її атакували навіть її колеги по партії.

У випадку Шуляк це вже питання амбіцій і багато хто із її колег хотів би посісти її посаду та очолити партію "Слуга народу", і дуже серйозно впливати на містобудівну галузь України. Це вже внутрішня боротьба.

— Хто може позбутися своїх посад із пофільних міністрів?

— Є питання про міністру спорту (Вадим Гутцайт. — ред.), енергетики (Герман Галущенко. — ред.), по Рябікіну (міністр з питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін. — ред.). Можливо, він буде направлений послом у Китай або посяде якусь іншу посаду. Але я так розумію, що станом на цю хвилину остаточного рішення немає.

— В Офісі президента є розуміння, що корупція на генераторах, наприклад, чи на війні, у час таких складних часів в Україні є просто неможливою.

— Не буду говорити про ОП, бо це окрема інституція із окремим життям. Однак президент наголосив у своєму зверненні, що такі речі є неможливими.

Проте мене турбує реакція чиновників із Міноборони після оприлюднення фактів про закупівлі харчів. Вони сказали, що звертатимуться в СБУ, як журналісти взагалі могли дізнатися таку інформацію. Ось це є абсолютно неправильною реакцію замість того, аби відповісти на питання по суті. А далі пішли дивні виправдання, що Міноборони вимірюють яйця кілограмами тощо. Це несерйозно. Так не буде, українське суспільство такого не дозволить. Думаю, Зеленський ці настрої відчув.

І загалом не думаю, що маємо чекати весни (для ймовірних посадок. — ред.), якщо люди крадуть на генераторах вже сьогодні.

Фото: УНІАН