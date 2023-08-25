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Главу МИД Нидерланов могут назначить новым еврокомиссаром

25 августа 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Главу МИД Нидерланов могут назначить новым еврокомиссаром
Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра. Фото: Офис Президента Украины.
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Скорее всего, Нидерланды назначат своим следующим еврокомиссаром министра иностранных дел Вопке Гукстра.

Об этом пишет издание Рolitico, ссылаясь на информацию из собственных источников.

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Ожидается, что уже в эту пятницу на заседании правительства премьер-министра Марка Рютте будет рассматриваться кандидатура на должность еврокомиссара. Скорее всего новым еврокомиссаром от страны будет нынешний министр иностранных дел Вопке Гукстра.

Правда, спикер министра иностранных дел Нидерландов назвал эту информацию слухами.

Заметим, что до должности министра иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра занимал должность министра финансов.

Напомним, Нидерланды поздравили Украину с Днем Независимости. В частности, в центре Гааги подняли украинские флаги.

Известно, что на церемонии присутствовали Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра и посол Украины Александр Карасевич.

Также мы писали, что нидерландские политические силы выразили недовольство действиями премьера Марка Рютте после его заявления о намерении отправить истребители F-16 без согласования с парламентом. Это решение было объявлено во время неожиданного приезда президента Украины Владимира Зеленского, когда он встречался с Рютте на авиационной базе в Эйндховене.

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