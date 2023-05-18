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Глава МИД Венгрии обвинил Зеленского в подрыве суверенитета его страны

18 мая 2023 01:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Глава МИД Венгрии обвинил Зеленского в подрыве суверенитета его страны
Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время четвертого заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству. Фото: УНИАН / прессслужба МИД Украины
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава Министерства иностранных дел Петер Сийярто заявил, что президент Украины пытается подорвать национальный суверенитет Венгрии.

Соответствующее заявление министра опубликовал официальный представитель правительства Золтан Ковач в Twitter.

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Сийярто заявил, что угроза подрыва нефтепровода "Дружба" со стороны украинского президента Владимира Зеленского имеет потенциальные последствия не только для поставки нефти в Венгрию, но и для национального суверенитета страны.

"Угроза Зеленского взорвать нефтепровод "Дружба" не только ставит под риск поставку нефти в Венгрию, но и угрожает национальному суверенитету, поэтому любая попытка разрушить его является посягательством на независимость и безопасность Венгрии", — отметил Сийярто.

Напомним, что недавно, 15 мая, Венгрия заблокировала выплату восьмого транша средств из Европейского фонда мира для Украины. Деньги должны были направиться на вооружение.

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