Голова МЗС Угорщини звинуватив Зеленського у підриві суверенітету його країни

Міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час четвертого засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва. Фото: УНІАН / пресслужба МЗС України

Голова Міністерства закордонних справ Петер Сійярто заявив, що президент України намагається підірвати національний суверенітет Угорщини.

Відповідну заяву міністра опублікував офіційний представник уряду Золтан Ковач у Twitter.

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Що сталося

Так, Сійярто заявив, що загроза підриву нафтопроводу "Дружба" з боку українського президента Володимира Зеленського має потенційні наслідки не тільки для постачання нафти до Угорщини, але й для національного суверенітету країни.

"Загроза Зеленського підірвати нафтопровід "Дружба" не лише ставить під ризик постачання нафти до Угорщини, а й загрожує національному суверенітету, тому будь-яка спроба зруйнувати його є зазіханням на незалежність та безпеку Угорщини", — зазначив Сійярто.

FM Szijjártó: @ZelenskyyUa threatening to detonate the Druzhba oil pipeline to Hungary not only jeopardizes Hungary's oil supply but threatens national sovereignty, therefore any attempt to disrupt it is an attack on Hungary's independence and security. pic.twitter.com/8hQ90Hpraa — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) May 17, 2023

Нагадаємо, що нещодавно, 15 травня, Угорщина заблокувала виплату восьмого траншу коштів з Європейського фонду миру для України. Гроші повинні були спрямувати на озброєння.