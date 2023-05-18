Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Голова МЗС Угорщини звинуватив Зеленського у підриві суверенітету його країни arrow

Голова МЗС Угорщини звинуватив Зеленського у підриві суверенітету його країни

18 травня 2023 01:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Голова МЗС Угорщини звинуватив Зеленського у підриві суверенітету його країни
Міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час четвертого засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва. Фото: УНІАН / пресслужба МЗС України
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Голова Міністерства закордонних справ Петер Сійярто заявив, що президент України намагається підірвати національний суверенітет Угорщини.

Відповідну заяву міністра опублікував офіційний представник уряду Золтан Ковач у Twitter.

Читайте також:

Що сталося

Так, Сійярто заявив, що загроза підриву нафтопроводу "Дружба" з боку українського президента Володимира Зеленського має потенційні наслідки не тільки для постачання нафти до Угорщини, але й для національного суверенітету країни.

"Загроза Зеленського підірвати нафтопровід "Дружба" не лише ставить під ризик постачання нафти до Угорщини, а й загрожує національному суверенітету, тому будь-яка спроба зруйнувати його є зазіханням на незалежність та безпеку Угорщини", — зазначив Сійярто.

Нагадаємо, що нещодавно, 15 травня, Угорщина заблокувала виплату восьмого траншу коштів з Європейського фонду миру для України. Гроші повинні були спрямувати на озброєння.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB