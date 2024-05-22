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Глава МИД Германии посетила позиции украинских зенитчиков, — Bild

22 мая 2024 18:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Глава МИД Германии посетила позиции украинских зенитчиков, — Bild
Министр иностранных дел Анналена Бербок посетила мобильный отряд ПВО в Киеве. Фото: ИМАГО/фототека
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Глава МИД Германии Анналена Бербок во время своего визита в Украину посетила мобильное подразделение противовоздушной обороны возле Киева. После встречи с украинскими военными министерша отметила, что ее страна должна предоставить средства для обороны Украины.

Об этом идет речь в интервью Анналена Бербок для издания Bild.

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"Люди, с которыми встретилась, сражаются со львиным мужеством. Нам всем трудно представить, что это значит. Мы были за городом в поле, где молодые люди воюют на зенитных пикапах для сбивания дронов и ракет. Эти мобильные группы выезжают для Они сами их сбивают. Когда атакуют дроны, они не могут быть уверены, что сами не будут под ударом, если их не сбить", — поделилась впечатлением. От общения с бойцами мобильного отряда ПВО министерша.

Глава МИД Германии посетила позиции украинских зенитчиков, — Bild - фото 1
Министр иностранных дел Анналена Бербок посетила мобильный отряд ПВО в Киеве. Фото: ИМАГО/фототека

По словам Бербок, своим мужеством украинцы защищают не только свою страну, но и мирный порядок.

"Именно поэтому Украина должна победить в этой войне. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы как-то это произошло", — подчеркнула она.

Бербок также рассказала о перспективе дальнейшей помощи Украине. Она заявила, что будет настаивать на увеличении как оборонного бюджета самой Германии, так и военной помощи для Украины и Польши.

Ранее Владимир Зеленский встретился с главой МИД Германии в Киеве и выразил благодарность главе МИД Германии за поддержку Украины в защите ее независимости и безопасности в условиях российской агрессии.

Также мы писали, что в Киев приезжал госсекретарь США Энтони Блинкен. В ходе встречи с ним Президент Украины призвал оказать немедленную помощь для защиты Харьковской области от наступления Российской Федерации. В частности, для этого необходимы два зенитно-ракетных комплекса Patriot.

Германия
МИД
Украина
Анналена Бербок
ПВО

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