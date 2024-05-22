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Голова МЗС Німеччини відвідала позиції українських зенітників, — Bild

22 травня 2024 18:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Голова МЗС Німеччини відвідала позиції українських зенітників, — Bild
Міністр закордонних справ Анналена Бербок відвідала мобільний загін ППО в Києві. Фото: ІМАГО/фототека
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок під час свого візиту до України відвідала мобільний підрозділ протиповітряної оборони біля Києва. Після зустрічі з українськими військовими міністерка зазначила, що її країна має надати кошти для оборони України. 

Про це йдеться в інтерв'ю Анналена Бербок для видання Bild. 

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Візит Анналени Бербок у Київ

"Люди, з якими зустрілася, б'ються з лев'ячою мужністю. Нам усім важко уявити, що це означає. Ми були за містом у полі, де молоді люди воюють на зенітних пікапах для збиття дронів та ракет. Ці мобільні групи виїжджають для захисту від атак з повітря критичної інфраструктури, яка не має оборони у вигляді систем Patriot або Gepard. Вони самі їх збивають. Коли атакують дрони, вони не можуть бути впевнені, що самі не будуть під ударом, якщо їх не збити", — поділилася враженням від спілкування з бійцями мобільного загону ПВО міністерка.

Голова МЗС Німеччини відвідала позиції українських зенітників, — Bild - фото 1
Міністерка закордонних справ Анналена Бербок відвідала мобільний загін ППО в Києві. Фото: ІМАГО/фототека

За словами Бербок, своєю мужністю українці захищають не лише свою країну, а й наш мирний порядок.

"Саме тому Україна має перемогти у цій війні. Ми маємо зробити все, що в наших силах, щоб якось це сталося", — наголосила вона.

Бербок також розповіла про перспективу подальшої допомоги Україні. Вона заявила, що наполягатиме на збільшенні як оборонного бюджету самої Німеччини, так і військової допомоги для України та Польщі.

Раніше Володимир Зеленський зустрівся з головою МЗС Німеччини у Києві й висловив вдячність очільниці МЗС Німеччини за підтримку України у захисті її незалежності та безпеки в умовах російської агресії.

Також ми писали, що до Києва приїжджав держсекретар США Ентоні Блінкен. Під час зустрічі з ним Президент України закликав надати негайну допомогу для захисту Харківщини від наступу Російської Федерації. Зокрема, для цього необхідні дві зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Німеччина
МЗС
Україна
Анналена Бербок
ППО

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