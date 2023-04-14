Глава "ДНР" Пушилин подписал указ о ликвидации Генпрокуратуры: детали
Сегодня, 14 апреля, председатель ДНР Денис Пушилин подписал постановление о ликвидации Генеральной прокуратуры ДНР. Срок ликвидации — 1 октября.
Об этом информируют РосСМИ.
Ликвидация Генпрокуратуры ДНР
"Устанавливаю: ликвидировать Генеральную прокуратуру Донецкой Народной Республики", — написано в указе.
Ранее мы писали, что последние кадровые изменения в ДНР свидетельствуют о недовольстве в Кремле сближением главы оккупационной администрации Донецкой области Дениса Пушилина и главы Чечни Рамзана Кадырова. Задачей назначенного недавно "премьер-министра" "ДНР" Евгения Солнцева является лишить Кадырова влияния на оккупированную Донбасс.
Напоминаем, что главарь так называемой ДНР Денис Пушилин заявил, что порты Мариуполя и Бердянска включены в реестр РФ. В настоящее время идет этап согласования нормативных документов.