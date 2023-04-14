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Глава "ДНР" Пушилин подписал указ о ликвидации Генпрокуратуры: детали

14 апреля 2023 15:14
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Глава "ДНР" Пушилин подписал указ о ликвидации Генпрокуратуры: детали
Глава "ДНР" Денис Пушилин. Фото: РосСМИ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 14 апреля, председатель ДНР Денис Пушилин подписал постановление о ликвидации Генеральной прокуратуры ДНР. Срок ликвидации — 1 октября.

Об этом информируют РосСМИ.

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"Устанавливаю: ликвидировать Генеральную прокуратуру Донецкой Народной Республики", — написано в указе.

приказ
Указ главы ДНР Дениса Пушилина. Фото: РосСМИ
приказ
Указ главы ДНР Дениса Пушилина. Фото: РосСМИ

Ранее мы писали, что последние кадровые изменения в ДНР свидетельствуют о недовольстве в Кремле сближением главы оккупационной администрации Донецкой области Дениса Пушилина и главы Чечни Рамзана Кадырова. Задачей назначенного недавно "премьер-министра" "ДНР" Евгения Солнцева является лишить Кадырова влияния на оккупированную Донбасс.

Напоминаем, что главарь так называемой ДНР Денис Пушилин заявил, что порты Мариуполя и Бердянска включены в реестр РФ. В настоящее время идет этап согласования нормативных документов.

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