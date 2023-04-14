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Голова "ДНР" Пушилін підписав указ про ліквідацію Генпрокуратури: деталі

14 квітня 2023 15:14
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Голова "ДНР" Пушилін підписав указ про ліквідацію Генпрокуратури: деталі
Голова "ДНР" Денис Пушилін. Фото: РосЗМІ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 14 квітня, Голова ДНР Денис Пушилін підписав постанову про ліквідацію Генеральної прокуратури ДНР. Термін ліквідації до 1 жовтня.

Про це інформують РосЗМІ.

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Ліквідація Генпрокуратури ДНР

"Встановлюю: ліквідувати Генеральну прокуратуру Донецької Народної Республіки", — написано в указі.

приказ
Постанова голови ДНР Дениса Пушиліна. Фото: РосЗМІ
приказ
Постанова голови ДНР Дениса Пушиліна. Фото: РосЗМІ

Раніше ми писали, що останні кадрові зміни в "ДНР" свідчать про невдоволення в Кремлі зближенням очільника окупаційної адміністрації Донецької області Дениса Пушиліна та глави Чечні Рамзана Кадирова. Завданням призначеного нещодавно "прем'єр-міністра" "ДНР" Євгена Солнцева є позбавити Кадирова впливу на окуповану Донеччину. 

Нагадуємо, що ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив, що порти Маріуполя та Бердянська включені до реєстру РФ. Наразі триває етап узгодження нормативних документів.

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