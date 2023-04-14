Голова "ДНР" Пушилін підписав указ про ліквідацію Генпрокуратури: деталі
Сьогодні, 14 квітня, Голова ДНР Денис Пушилін підписав постанову про ліквідацію Генеральної прокуратури ДНР. Термін ліквідації до 1 жовтня.
Про це інформують РосЗМІ.
Ліквідація Генпрокуратури ДНР
"Встановлюю: ліквідувати Генеральну прокуратуру Донецької Народної Республіки", — написано в указі.
Раніше ми писали, що останні кадрові зміни в "ДНР" свідчать про невдоволення в Кремлі зближенням очільника окупаційної адміністрації Донецької області Дениса Пушиліна та глави Чечні Рамзана Кадирова. Завданням призначеного нещодавно "прем'єр-міністра" "ДНР" Євгена Солнцева є позбавити Кадирова впливу на окуповану Донеччину.
Нагадуємо, що ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив, що порти Маріуполя та Бердянська включені до реєстру РФ. Наразі триває етап узгодження нормативних документів.