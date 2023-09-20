Глава Государственной аудиторской службы Украины попала в базу "Миротворец"

Глава Государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева. Фото: hsa.org.ua

Главу Госаудитслужбы Украины Аллу Басалаеву включили в базу "Миротворец". Основаниями для этого стали её действия, которые якобы ослабляли экономику и оборонительные возможности страны в период войны, а также возможное нарушение прав украинских производителей и бизнесменов.

Об этом говорится на сайте "Миротворец".

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Сообщается, что Басалаева, будучи главой Госаудитслужбы, использовала законодательные лазейки, что могло привести к кризису в украинской оборонной промышленности в пользу России. Также утверждается, что у неё имеются связи с известным предателем Андреем Портновым и его сторонником Валерием Писаренко.

Также известно, в 2021 году Басалаева консультировала экс-главу СБУ Ивана Баканова.

Скандал с Минобороны Украины

Во времена острой стадии российско-украинской войны Басалаева приняла активное участие в давлении на украинских производителей вооружений и поставщиков для Министерства обороны, которые обеспечивали Вооруженные силы Украины. В результате этого Минобороны судится с Государственной аудиторской службой (ГАСУ), в организации говорят, что все доходы поставщиков Минобороны должны рассматриваться как "финансовые убытки страны".

На уверения Минэкономики в том, что оборонные компании действовали в соответствии с законом и их прибыль была обоснованной, ГАСУ настаивает на возврате суммы более 2,5 млрд гривен от производителей.

Напомним, что лидера Северной Кореи Ким Чен Ына внесли в базу "Миротворца". Его обвиняют в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.