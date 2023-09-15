Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Фото: REUTERS

Лидера Северной Кореи Ким Чен Ына внесли в базу "Миротворца". Его обвиняют в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом свидетельствуют данные с сайта.

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Ким Чен Ын в базе "Миротворца"

Как известно, лидер КНДР обвиняется в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, помощь РФ и соучастие в преступлениях российских властей против Украины и ее граждан.

Ким Чен Ын в базе "Миротворца". Фото: скриншот

Отмечается, что Км Чен Ын находится под персональными санкциями цивилизованных стран мира за нарушение прав человека (жестокие действия в отношении миллионов собственных людей, в т.ч. внесудебные убийства, принуждение к труду и пыткам), ядерный шантаж, реализацию незаконных ракетных и ядерных программ, киберпреступления и др.

Напомним, 13 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с российским диктатором Владимиром Путиным на космодроме в России. Сначала они осмотрели несколько объектов космодрома, а потом уже провели переговоры.

Лидер КНДР заявил, что этот визит к Путину — это явное доказательство "стратегической важности" отношений двух стран.