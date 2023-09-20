Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Голова Державної аудиторської служби України потрапила до бази "Миротворець" arrow

Голова Державної аудиторської служби України потрапила до бази "Миротворець"

20 вересня 2023 14:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Голова Державної аудиторської служби України потрапила до бази "Миротворець"
Голова Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва. Фото: hsa.org.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Голову Держаудитслужби України Аллу Басалаєву включили до бази "Миротворець". Підставами для цього стали її дії, що нібито послаблювали економіку та оборонні можливості країни у період війни, а також можливе порушення прав українських виробників та бізнесменів.

Про це йдеться на сайті "Миротворець".

Читайте також:

Що відомо про діяльність Алли Басалаєвої

Повідомляється, що Басалаєва, бувши головою Держаудитслужби, використала законодавчі лазівки, що могло призвести до кризи в українській оборонній промисловості на користь Росії. Також стверджується, що вона має зв'язки з відомим зрадником Андрієм Портновим та його прихильником Валерієм Писаренком.

Також відомо, 2021 року Басалаєва консультувала ексголову СБУ Івана Баканова.

Скандал із Міноборони України

За часів гострої стадії російсько-української війни Басалаєва взяла активну участь у тиску на українських виробників озброєнь та постачальників для Міністерства оборони, які забезпечували Збройні сили України. Внаслідок цього Міноборони позивається до Державної аудиторської служби (ДАСУ), в організації кажуть, що всі доходи постачальників Міноборони повинні розглядатися як "фінансові збитки країни".

На запевнення Мінекономіки в тому, що оборонні компанії діяли відповідно до закону та їх прибуток був обґрунтованим, ДАСУ наполягає на поверненні суми понад 2,5 млрд гривень від виробників.

Нагадаємо, що лідера Північної Кореї Кім Чен Іна внесли до бази "Миротворця". Його звинувачують у замаху на суверенітет та територіальну цілісність України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Вибори під час війни: чи стануть ветерани політичними інвестиціями депутатів

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз