Голова Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва. Фото: hsa.org.ua

Голову Держаудитслужби України Аллу Басалаєву включили до бази "Миротворець". Підставами для цього стали її дії, що нібито послаблювали економіку та оборонні можливості країни у період війни, а також можливе порушення прав українських виробників та бізнесменів.

Про це йдеться на сайті "Миротворець".

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Що відомо про діяльність Алли Басалаєвої

Повідомляється, що Басалаєва, бувши головою Держаудитслужби, використала законодавчі лазівки, що могло призвести до кризи в українській оборонній промисловості на користь Росії. Також стверджується, що вона має зв'язки з відомим зрадником Андрієм Портновим та його прихильником Валерієм Писаренком.

Також відомо, 2021 року Басалаєва консультувала ексголову СБУ Івана Баканова.

Скандал із Міноборони України

За часів гострої стадії російсько-української війни Басалаєва взяла активну участь у тиску на українських виробників озброєнь та постачальників для Міністерства оборони, які забезпечували Збройні сили України. Внаслідок цього Міноборони позивається до Державної аудиторської служби (ДАСУ), в організації кажуть, що всі доходи постачальників Міноборони повинні розглядатися як "фінансові збитки країни".

На запевнення Мінекономіки в тому, що оборонні компанії діяли відповідно до закону та їх прибуток був обґрунтованим, ДАСУ наполягає на поверненні суми понад 2,5 млрд гривень від виробників.

Нагадаємо, що лідера Північної Кореї Кім Чен Іна внесли до бази "Миротворця". Його звинувачують у замаху на суверенітет та територіальну цілісність України.