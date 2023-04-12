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"Хуже ИГИЛ": после видео с казнью военного Кулеба призывает выгнать Россию из ООН

12 апреля 2023 13:16
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
"Хуже ИГИЛ": после видео с казнью военного Кулеба призывает выгнать Россию из ООН
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: twitter.com/DmytroKuleba
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

После появления в сети видео жестокой расправы над пленным украинским военным министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сравнил Россию с террористической организацией ИГИЛ, которая в свое время также снимала видео с обезглавливанием своих оппонентов. Глава украинской дипломатии отмечает, что в нынешних условиях председательство России в Совбезе ООН является абсурдным.

Об этом Дмитрий Кулеба написал в своем Twitter.

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Заявление министра

Кулеба подчеркнул, что российские террористы должны быть изгнаны из ООН и привлечены к ответственности за преступления против Украины.

"В сети распространяется жуткое видео, на котором российские военные обезглавливают украинского военнопленного. Абсурдно, что Россия, которая хуже ИГИЛ, председательствует в СБ ООН. Российских террористов нужно выгнать из Украины и ООН и привлечь к ответственности за их преступления", — заявил министр.

Реакция на видео с казнью пленника

Вчера, 11 апреля, в сети появилось видео, как российский военный отрезает голову пленному военному ВСУ.

После того как в сети появилось видео с казнью украинского военнопленного российскими оккупантами, в Международном разведывательном сообществе InformNapalm напомнили, что россияне совершали подобные преступления неоднократно, начиная с 2014 года. Причем жертвами оккупантов были не только военные, но и гражданские люди.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал видео казни украинского военного российским оккупантом. Он подчеркнул, что захватчики будут отвечать за свои преступления.

Также известно, что Служба безопасности Украины начала расследование после появления в сети видео жестокой казни российскими оккупантами пленника украинского военнослужащего.

Напомним, что 1 апреля государство-агрессор Россия начало председательствовать в Совбезе ООН. РФ будет председательствовать в течение месяца.

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