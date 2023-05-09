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Генсек ООН признал, что переговоры с Россией сейчас невозможны

9 мая 2023 11:29
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Генсек ООН признал, что переговоры с Россией сейчас невозможны
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото: Reuters/Thomas Mukoya
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Переговоры между Россией и Украиной сейчас невозможны. Но ООН пытается добиться справедливого мира, основанного на собственном Уставе и международном праве.

Об этом сообщает испанское издание El Pais.

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По словам Антониу Гутерриша, говорить о мирных переговорах между Россией и Украиной сейчас невозможно.

Россия, как и Украина, считает, что она может победить в войне, подчеркнул генеральный секретарь ООН.

Чего хочет ООН

Гутерриш заверил, что Организация Объединенных Наций пытается вести диалог с обоими участниками войны — прежде всего для решения каких-либо локальных вопросов.

"Важнейшей инициативой стал экспорт зерна из Украины. А сейчас я не вижу возможности для немедленного прекращения огня и мирных переговоров", — признал глава ООН.

Но основной целью этой организации остается установление справедливого мира в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

Напомним, в апреле Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации обратился в Россию. Там призвали немедленно прекратить принудительную мобилизацию в РФ и расизм.

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