Генсек ООН визнав, що переговори з Росією зараз неможливі

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Фото: Reuters/Thomas Mukoya

Переговори між Росією та Україною зараз неможливі. Але ООН намагається досягти справедливого миру, заснованого на власному Статуті та міжнародному праві.

Про це повідомляє іспанське видання El Pais.

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Переговорів не буде

За словами Антоніу Гутерріша, говорити про мирні переговори між Росією і Україною зараз неможливо.

Росія, як і Україна, вважає, що вона може перемогти у війні, наголосив генеральний секретар ООН.

Чого хоче ООН

Гутерріш запевнив, що Організація Об’єднаних Націй намагається вести діалог з обома учасниками війни — перш за все, для вирішення якихось локальних питань.

"Найважливішою ініціативою став експорт зерна з України. А зараз я не бачу можливості для негайного припинення вогню та мирних переговорів", — визнав очільник ООН.

Але основною метою цієї організації залишається встановлення справедливого миру відповідно до Статуту ООН та міжнародного права.

Нагадаємо, у квітні Комітет ООН з ліквідації расової дискримінації звернувся до Росії. Там закликали негайно припинити примусову мобілізацію в РФ та расизм.