Генсек ООН прибыл в Украину: что известно
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл в Украину. Он направляется в Киев, где в среду, 8 марта, встретится с Президентом Владимиром Зеленским.
Об этом говорится на сайте Офиса пресс-секретарь Генерального секретаря ООН.
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Цель визита генсека ООН в Украину
Как сообщают в ведомстве, генеральный секретарь встретится с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить продолжение Черноморской зерновой инициативы по всем ее аспектам, а также другие актуальные вопросы.
Это уже третий визит генерального секретаря в Украину за последний год. Гутерриш вернется в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке в четверг днем.
Напомним, недавно Антониу Гутерриш заявил, что готов выступать посредником в российско-украинской войне. Впрочем, только при условии, что об этом попросят обе стороны.
Также он спрогнозировал, когда закончится война между россией и Украиной. По его мнению, вряд ли война закончится в обозримом будущем. Однако он надеется, что он завершится к концу следующего года.