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Генсек ООН прибув в Україну: що відомо

7 березня 2023 21:18
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Антоніу Гутерреш
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Генеральний Секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув до України. Наразі він направляється до Києва, де у середу, 8 березня, зустрінеться з Президентом Володимиром Зеленським.

Про це йдеться на сайті Офісу прессекретар Генерального секретаря ООН.

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Як повідомляють у відомстві, генеральний секретар зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити продовження Чорноморської зернової ініціативи в усіх її аспектах, а також інші актуальні питання.  

Це вже третій візит Генерального секретаря в Україну за останній рік. Гутерріш повернеться до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку у четвер вдень.

Нагадаємо, нещодавно Антоніу Гутерріш заявив, що готовий виступати посередником у російсько-українській війні. Втім лише за умови, якщо про це попросять обидві сторони.

Також він спрогнозував, коли закінчиться війна між росією та Україною. На його думку, навряд чи війна закінчиться у ближчому майбутньому. Однак він сподівається, що вона завершиться до кінця наступного року.

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