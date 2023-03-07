Генсек ООН прибув в Україну: що відомо

Антоніу Гутерреш

Генеральний Секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув до України. Наразі він направляється до Києва, де у середу, 8 березня, зустрінеться з Президентом Володимиром Зеленським.

Про це йдеться на сайті Офісу прессекретар Генерального секретаря ООН.

Мета візиту генсека ООН в Україну

Як повідомляють у відомстві, генеральний секретар зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити продовження Чорноморської зернової ініціативи в усіх її аспектах, а також інші актуальні питання.

Це вже третій візит Генерального секретаря в Україну за останній рік. Гутерріш повернеться до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку у четвер вдень.

Нагадаємо, нещодавно Антоніу Гутерріш заявив, що готовий виступати посередником у російсько-українській війні. Втім лише за умови, якщо про це попросять обидві сторони.

Також він спрогнозував, коли закінчиться війна між росією та Україною. На його думку, навряд чи війна закінчиться у ближчому майбутньому. Однак він сподівається, що вона завершиться до кінця наступного року.