Генсек НАТО Столтенберг пригласил Зеленского на июльский саммит Североатлантического альянса
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в следующем саммите НАТО. Саммит состоится в июле текущего года в столице Литовской республики в Вильнюсе.
Об этом глава Североатлантического альянса заявил во время совместной с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Эстонии Каей Каллас пресс-конференции.
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Приглашение для Зеленского
Йенс Столтенберг подтвердил, что Украина примет участие в следующем саммите НАТО, который состоится летом этого года.
"Я пригласил президента Зеленского на саммит НАТО в июле в Вильнюсе", — подчеркнул генсек НАТО.
Наибольший риск для мира
Столтенберг в своем выступлении отметил важность победы Украины в нынешней войне.
"Свобода не бесплатна, мы должны бороться за это каждый день. Не существует безрисковых вариантов, и наибольший риск из всех — это победа путина", — отметил генеральный секретарь Североатлантического альянса.
Поддерживать Украину выгодно
Йенс Столтенберг подчеркнул, что поддержка Украины — это не только правильно с моральной точки зрения.
Эти действия, отметил генсек НАТО, и в интересах собственной безопасности стран Альянса.
Напомним, по словам главы Верховной Рады Руслана Стефанчука, Украина ожидает получить приглашение на вступление в Альянс на саммите НАТО в Вильнюсе.
Фото: Facebook Столтенберга