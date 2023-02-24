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Генсек НАТО Столтенберг пригласил Зеленского на июльский саммит Североатлантического альянса

24 февраля 2023 13:01
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Поддержка Украины, по словам Енса Столтенберга, важна и для самого НАТО
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в следующем саммите НАТО. Саммит состоится в июле текущего года в столице Литовской республики в Вильнюсе.

Об этом глава Североатлантического альянса заявил во время совместной с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Эстонии Каей Каллас пресс-конференции.

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Приглашение для Зеленского

Йенс Столтенберг подтвердил, что Украина примет участие в следующем саммите НАТО, который состоится летом этого года.

"Я пригласил президента Зеленского на саммит НАТО в июле в Вильнюсе", — подчеркнул генсек НАТО.

Наибольший риск для мира

Столтенберг в своем выступлении отметил важность победы Украины в нынешней войне.

"Свобода не бесплатна, мы должны бороться за это каждый день. Не существует безрисковых вариантов, и наибольший риск из всех  это победа путина", — отметил генеральный секретарь Североатлантического альянса.

Поддерживать Украину выгодно

Йенс Столтенберг подчеркнул, что поддержка Украины — это не только правильно с моральной точки зрения.

Эти действия, отметил генсек НАТО, и в интересах собственной безопасности стран Альянса.

Напомним, по словам главы Верховной Рады Руслана Стефанчука, Украина ожидает получить приглашение на вступление в Альянс на саммите НАТО в Вильнюсе.

Фото: Facebook Столтенберга

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