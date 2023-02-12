Столтенберг не хоче продовжувати мандат генсека НАТО — у чому причина

Мандат Столтенберга вже тричі продовжували

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг хоче залишити свій пост восени 2023 року. Раніше ЗМІ повідомляли, що країни-члени альянсу неофіційно домовились залишити генсека на посаді до квітня 2024 року.

Про це пише видання Spiegel, посилаючись на заяву речниці генсека Оани Лунгеску.

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Так, за словами речниці Єнса Столтенберга, мандат генсека вже тричі продовжували, цього разу він вирішив відмовитися.

"Він не має наміру домагатися подальшого продовження свого мандата", — повідомила вона.

Як відомо, останнім часом у ЗМІ неодноразово висловлювалися припущення, що термін повноважень 63-річного Столтенберга може бути знову продовжений на тлі війни росії проти України.

Раніше агентство Reuters писало, що між 30 державами-членами альянсу є неофіційна домовленість залишити Єнса Столтенберга на посаді генерального секретаря НАТО до квітня 2024 року. Неназвані дипломатичні джерела видання повідомили, що цей крок спрямований на забезпечення стабільності військового альянсу під час війни, що триває в Україні.

Як відомо, повноваження Столтенберга на посаді генсека НАТО мали закінчитися у вересні 2022 року. Після цього він мав очолити центробанк Норвегії. Однак, строк повноважень Столтенберга продовжили в березні, невдовзі після вторгнення росії в Україну, на рік до 30 вересня 2023 року.

Серед провідних кандидатів на цю посаду є прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес і міністр оборони Великобританії Бен Уоллес.

Нагадаємо, раніше депутат від "Слуги народу" Єгор Чернєв розповів, навіщо росія запускає ракети по Україні через територію країни НАТО. За словами нардепа, так кремль оцінює рішучість альянсу.