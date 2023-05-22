Генпрокурор отреагировал на решение россиян арестовать главу МКС Хана

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Фото: Telegram-канал Офиса генпрокурора

Решение России об аресте главы Международного уголовного суда Карима Хана является свидетельством нецивилизованной природы кремлевского режима. Россия должна понести наказание и за это тоже.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Читайте также:

Нецивилизованная сущность России

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подверг критике решение Российской Федерации об аресте главы Международного уголовного суда (МКС) Карима Хана.

"Действия РФ еще раз демонстрируют настоящую — нецивилизованную природу кремлевского режима, откровенно пренебрегающего международным порядком, основанным на верховенстве права, и посягающего на механизмы международного правосудия", — пояснил Костин.

Россия должна ответить

По словам генпрокурора Украины, ответом как на агрессивную войну против Украины, так и на скандальное решение в отношении главы МКС должно стать наказание для России.

К тому же ответственность несут не только кремлевские элиты, но и отдельные исполнители, причастные к совершению международных преступлений, подчеркнул Костин.

"За 20 лет своего существования он (Международный уголовный суд. — Ред.) зарекомендовал себя как ключевой инструмент борьбы с безнаказанностью, обеспечения справедливости для жертв и предотвращения будущих преступлений", — подчеркнул глава украинской Генпрокуратуры.

Напомним, Россия объявила в розыск главу Международного уголовного суда Карима Хана.

Такова реакция страны-агрессора на ордер на арест президента РФ Владимира Путина по делу о похищении украинских детей и депортации их в Россию.