Генпрокурор отреагировал на решение россиян арестовать главу МКС Хана
Решение России об аресте главы Международного уголовного суда Карима Хана является свидетельством нецивилизованной природы кремлевского режима. Россия должна понести наказание и за это тоже.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.
Нецивилизованная сущность России
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подверг критике решение Российской Федерации об аресте главы Международного уголовного суда (МКС) Карима Хана.
"Действия РФ еще раз демонстрируют настоящую — нецивилизованную природу кремлевского режима, откровенно пренебрегающего международным порядком, основанным на верховенстве права, и посягающего на механизмы международного правосудия", — пояснил Костин.
Россия должна ответить
По словам генпрокурора Украины, ответом как на агрессивную войну против Украины, так и на скандальное решение в отношении главы МКС должно стать наказание для России.
К тому же ответственность несут не только кремлевские элиты, но и отдельные исполнители, причастные к совершению международных преступлений, подчеркнул Костин.
"За 20 лет своего существования он (Международный уголовный суд. — Ред.) зарекомендовал себя как ключевой инструмент борьбы с безнаказанностью, обеспечения справедливости для жертв и предотвращения будущих преступлений", — подчеркнул глава украинской Генпрокуратуры.
Напомним, Россия объявила в розыск главу Международного уголовного суда Карима Хана.
Такова реакция страны-агрессора на ордер на арест президента РФ Владимира Путина по делу о похищении украинских детей и депортации их в Россию.