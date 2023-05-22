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Генпрокурор відреагував на рішення росіян заарештувати голову МКС Хана

22 травня 2023 12:27
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Генпрокурор відреагував на рішення росіян заарештувати голову МКС Хана
Генеральний прокурор України Андрій Костін. Фото: Telegram-канал Офісу генпрокурора
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Рішення Росії про арешт голови Міжнародного кримінального суду Каріма Хана є свідченням нецивілізованої природи кремлівського режиму. Росія має понести покарання і за це також.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

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Нецивілізована суть Росії

Генеральний прокурор України Андрій Костін розкритикував рішення Російської Федерації про арешт голови Міжнародного кримінального суду (МКС) Каріма Хана.

"Дії РФ вкотре демонструють справжню — нецивілізовану природу кремлівського режиму, який відверто нехтує міжнародним порядком, заснованим на верховенстві права, та посягає на механізми міжнародного правосуддя", — пояснив Костін.

Росія має відповісти

За словами генпрокурора України, відповіддю як на агресивну війну проти України, так і на скандальне рішення щодо очільника МКС має стати покарання для Росії.

До того ж, відповідальність несуть не тільки кремлівські еліти, а і окремі виконавці, причетні до скоєння міжнародних злочинів, наголосив Костін.

"За 20 років свого існування він (Міжнародний кримінальний суд. — Ред.) зарекомендував себе як ключовий інструмент боротьби з безкарністю, забезпечення справедливості для жертв і запобігання майбутнім злочинам", — наголосив очільник української Генпрокуратури.

Нагадаємо, Росія оголосила у розшук голову Міжнародного кримінального суду Каріма Хана.

Такою є реакція країни-агресора на ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна у справі про викрадення українських дітей і депортацію їх до Росії.

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