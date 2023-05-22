Генпрокурор відреагував на рішення росіян заарештувати голову МКС Хана
Рішення Росії про арешт голови Міжнародного кримінального суду Каріма Хана є свідченням нецивілізованої природи кремлівського режиму. Росія має понести покарання і за це також.
Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.
Нецивілізована суть Росії
Генеральний прокурор України Андрій Костін розкритикував рішення Російської Федерації про арешт голови Міжнародного кримінального суду (МКС) Каріма Хана.
"Дії РФ вкотре демонструють справжню — нецивілізовану природу кремлівського режиму, який відверто нехтує міжнародним порядком, заснованим на верховенстві права, та посягає на механізми міжнародного правосуддя", — пояснив Костін.
Росія має відповісти
За словами генпрокурора України, відповіддю як на агресивну війну проти України, так і на скандальне рішення щодо очільника МКС має стати покарання для Росії.
До того ж, відповідальність несуть не тільки кремлівські еліти, а і окремі виконавці, причетні до скоєння міжнародних злочинів, наголосив Костін.
"За 20 років свого існування він (Міжнародний кримінальний суд. — Ред.) зарекомендував себе як ключовий інструмент боротьби з безкарністю, забезпечення справедливості для жертв і запобігання майбутнім злочинам", — наголосив очільник української Генпрокуратури.
Нагадаємо, Росія оголосила у розшук голову Міжнародного кримінального суду Каріма Хана.
Такою є реакція країни-агресора на ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна у справі про викрадення українських дітей і депортацію їх до Росії.