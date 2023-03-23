Генпрокурор Костін зустрівся із головою Європарламенту Робертою Мецолою: що обговорювали

Генпрокурор Андрій Костін та голова Європарламенту Роберта Мецола

Під час свого візиту до Брюсселя генеральний прокурор України Андрій Костін зустрівся із президентом Європейського парламенту Робертою Мецолою, щоб обговорити питання притягнення росії до відповідальності за міжнародні злочини.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Що обговорювали Костін та Мецола

Костін висловив подяку за послідовну підтримку України з боку Європейського парламенту та безпосередню участь у конференції United for Justice у Львові. Він наголосив, що Україна високо оцінює внесок Європейського парламенту у справу забезпечення відповідальності росії за міжнародні злочини.

Костін сподівається, що рішення Міжнародного кримінального суду щодо ордера на арешт путіна закріпить його статус вигнанця для цивілізованого світу та стане початком міжнародних процесів притягнення керівництва держави-агресора до індивідуальної відповідальності.

Він також наголосив, що для завершення розвитку глобальної мережі відповідальності необхідно створити спеціальний трибунал зі злочину агресії, який, згідно з міжнародним правом, може подолати імунітет чинного президента.

Костін сподівається, що Європейський Союз та Європейський парламент підтримають позицію України як найбільш реалістичний та оптимальний спосіб відновити справедливість та запобігти можливим збройним конфліктам у майбутньому.

"Ми не заспокоїмося, доки Україна не досягне справедливості", — сказала голова Європарламенту Роберта Мецола.

Нагадаємо, 25 січня цього року генеральний прокурор України Андрій Костін звільнив з посад п'ятьох керівників обласних прокуратур. Зокрема, було звільнено з посади голови Чернігівської обласної прокуратури Сергія Василина.