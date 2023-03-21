Костин назначил нового главу Луганской областной прокуратуры
Офис генпрокурора назначил главой Луганской областной прокуратуры Сергея Василину. До назначения на этот пост он возглавлял прокуратуру Черниговской области.
Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.
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Подробности
Заместитель генерального прокурора Антон Войтенко представил коллективу Луганской областной прокуратуры нового руководителя – Сергея Василину.
Войтенко отметил, что Василина длительное время работает в органах прокуратуры и, в частности, на руководящих должностях. Чиновник подчеркнул, что Василина имеет достаточный опыт для выполнения поставленных перед областью задач и обеспечения реализации функций прокуратуры в условиях военного положения.
Заместитель генерального прокурора очертил приоритетные задачи нового руководителя. Он отметил необходимость усиления работы по привлечению к ответственности за военные преступления, совершенные армией государства-агрессора. Среди первоочередных задач также противодействие преступлениям против основ национальной безопасности.
Что известно о Сергее Василине
Сергей Василина 1980 года рождения.
Окончил Институт подготовки кадров органов прокуратуры Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого.
В органах прокуратуры с 2003 года. Работал на должностях всех уровней. До назначения возглавлял Черниговскую областную прокуратуру.
Напомним, 25 января этого года генеральный прокурор Украины Андрей Костин уволил с должностей пятерых руководителей областных прокуратур. В частности, был уволен с должности председателя Черниговской областной прокуратуры Сергей Василина.