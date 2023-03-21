Костин назначил нового главу Луганской областной прокуратуры

Сергей Василина

Офис генпрокурора назначил главой Луганской областной прокуратуры Сергея Василину. До назначения на этот пост он возглавлял прокуратуру Черниговской области.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

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Заместитель генерального прокурора Антон Войтенко представил коллективу Луганской областной прокуратуры нового руководителя – Сергея Василину.

Войтенко отметил, что Василина длительное время работает в органах прокуратуры и, в частности, на руководящих должностях. Чиновник подчеркнул, что Василина имеет достаточный опыт для выполнения поставленных перед областью задач и обеспечения реализации функций прокуратуры в условиях военного положения.

Заместитель генерального прокурора очертил приоритетные задачи нового руководителя. Он отметил необходимость усиления работы по привлечению к ответственности за военные преступления, совершенные армией государства-агрессора. Среди первоочередных задач также противодействие преступлениям против основ национальной безопасности.

Что известно о Сергее Василине

Сергей Василина 1980 года рождения.

Окончил Институт подготовки кадров органов прокуратуры Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого.

В органах прокуратуры с 2003 года. Работал на должностях всех уровней. До назначения возглавлял Черниговскую областную прокуратуру.

Напомним, 25 января этого года генеральный прокурор Украины Андрей Костин уволил с должностей пятерых руководителей областных прокуратур. В частности, был уволен с должности председателя Черниговской областной прокуратуры Сергей Василина.