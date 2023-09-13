Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Генерал Маломуж назвал два фактора, которые больше всего пугают Путина arrow

Генерал Маломуж назвал два фактора, которые больше всего пугают Путина

13 сентября 2023 09:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Генерал Маломуж назвал два фактора, которые больше всего пугают Путина
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Больше всего российский диктатор Владимир Путин боится стратегического поражения, включая деоккупацию Крыма, и невозможности применения ядерного вооружения. Для него важны успехи стратегического, а не тактического характера.

Об этом заявил руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж в интервью OBOZREVATEL.

Читайте также:

Чего больше всего боится Путин

Генерал Маломуж заявил, что для Путина важны успехи стратегического, а не тактического характера. К примеру, оккупационная армия тщетно пытается захватить Купянск — это для него повседневная война. Но если появится угроза провала на фронте, в частности запахода украинской армии в Крым, на сотни километров, или мощное продвижение украинской армии на востоке на десятки километров, это уже будет для него конкретный аргумент.

Он отдает себе отчет, что такое развитие событий —  это уже угроза не только краха России, но и его режима", — добавил генерал.

Однако это еще не все. Второе, чего больше всего боится российский диктатор, — невозможность применить ядерное оружие.

"Это консолидация всех стран мира против него, включая страны НАТО, а также Китай, Турцию и другие. Это будет означать отсутствие какой-либо перспективы применения Путиным ядерного оружия. Ясно и четко ему должны дать понять, и оперативно, и официально, что шансов уйти на такой шаг у него нет, ему будет конец", — объяснил Николай Маломуж.

Напомним, недавно представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Путин действительно боится длительной войны против Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

"Украина поставит Россию на место", — Яременко

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

08:47 Украинца обязали вернуть пенсию в бюджет: что стало причиной

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз