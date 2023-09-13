Генерал Маломуж назвал два фактора, которые больше всего пугают Путина

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Больше всего российский диктатор Владимир Путин боится стратегического поражения, включая деоккупацию Крыма, и невозможности применения ядерного вооружения. Для него важны успехи стратегического, а не тактического характера.

Об этом заявил руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж в интервью OBOZREVATEL.

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Генерал Маломуж заявил, что для Путина важны успехи стратегического, а не тактического характера. К примеру, оккупационная армия тщетно пытается захватить Купянск — это для него повседневная война. Но если появится угроза провала на фронте, в частности запахода украинской армии в Крым, на сотни километров, или мощное продвижение украинской армии на востоке на десятки километров, это уже будет для него конкретный аргумент.

Он отдает себе отчет, что такое развитие событий — это уже угроза не только краха России, но и его режима", — добавил генерал.

Однако это еще не все. Второе, чего больше всего боится российский диктатор, — невозможность применить ядерное оружие.

"Это консолидация всех стран мира против него, включая страны НАТО, а также Китай, Турцию и другие. Это будет означать отсутствие какой-либо перспективы применения Путиным ядерного оружия. Ясно и четко ему должны дать понять, и оперативно, и официально, что шансов уйти на такой шаг у него нет, ему будет конец", — объяснил Николай Маломуж.

Напомним, недавно представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Путин действительно боится длительной войны против Украины.