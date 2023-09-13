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Генерал Маломуж назвав два чинники, які найбільше лякають Путіна

13 вересня 2023 09:51
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Генерал Маломуж назвав два чинники, які найбільше лякають Путіна
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Найбільше російський диктатор Володимир Путін боїться стратегічної поразки, зокрема деокупації Криму, та неможливісті застосування ядерного озброєння. Для нього важливі успіхи стратегічного, а не тактичного характеру.

Про це заявив керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках Микола Маломуж в інтерв'ю OBOZREVATEL

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Генерал Маломуж заявив, що для Путіна важливі успіхи стратегічного, а не тактичного характеру. Наприклад, окупаційна армія марно намагається захопити Куп'янськ — це для нього повсякденна війна. Але якщо з'явиться загроза провалу на фронті, зокрема заходу української армії до Криму, на сотні кілометрів, або потужний поступ української армії на сході на десятки кілометрів, це вже буде для нього конкретний аргумент.

Він усвідомлює, що такий розвиток подій це вже загроза не лише краху Росії, а і його режиму", — додав генерал. 

Однак це ще не все. Друге, чого найбільше боїться російський диктатор, — неможливість застосувати ядерну зброю. 

"Це консолідація всіх країн світу проти нього, включаючи країни НАТО, а також Китай, Туреччину та інші. Це означатиме відсутність будь-якої перспективи застосування Путіним ядерної зброї. Ясно і чітко йому мають дати зрозуміти, і оперативно, і офіційно, що шансів піти на такий крок у нього немає, йому буде кінець", — пояснив Микола Маломуж. 

Нагадаємо, нещодавно представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що Путін насправді боїться тривалої війни проти України.   

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