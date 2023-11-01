Гауляйтеры Крыма посетили Турцию — в МИД Украины жестко отреагировали

Спикер МИД Украины Олег Николенко. Фото: РБК-Украина

Министерство иностранных дел Украины располагает информацией о поездке оккупационных властей Ялты в аннексированном Крыму в Турцию. В украинском ведомстве отреагировали на ситуацию.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

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Отмечается, что МИДу известно об участии российских захватчиков в заседании Международной организации объединенных городов и местных властей. В частности, российские преступники рассматривали возможность заключения соглашения о побратимстве с муниципальным районом Бейликдюзю в Стамбуле.

"Воспринимаем эту ситуацию с чрезвычайной серьезностью. МИД Украины уже запросило официальные объяснения турецкой стороны относительно статуса визита представителей российской оккупационной администрации", — заявил Николенко.

Также он напомнил, что Крым — часть украинской территории, которую оккупировала Россия.

"Согласно нормам международного права, Крымский полуостров — часть территории Украины, временно оккупированная Россией. Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН требуют от любых сторон воздерживаться от действий, которые могут подвергнуть сомнению статус Крыма, в частности путем контактов с оккупационными администрациями", — добавил спикер МИД.

По его словам, в ведомстве ожидают, что Турция, которая "поддерживает территориальную целостность Украины", должным образом отреагирует на эту провокацию РФ и сделает все возможное, чтобы предотвратить подобные события в будущем.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы спикера МИД Олега Николенка

Напомним, что бывший министр иностранных дел Павел Климкин отреагировал на заявления Словакии не оказывать военную помощь Украине. В частности, он объяснил, почему страна-соседка против.