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Гауляйтери Криму навідалися до Туреччини — в МЗС України жорстко відреагували

1 листопада 2023 23:41
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Інна Буряк
редактор
Гауляйтери Криму навідалися до Туреччини — в МЗС України жорстко відреагували
Речник МЗС України Олег Ніколенко. Фото: РБК-Україна
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністерство закордонних справ України має інформацію про поїздку окупаційної влади Ялти, що в анексованому Криму, до Туреччини. В українському відомстві відреагували на цю ситуацію.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

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Зазначається, що МЗС відомо про участь російських загарбників у засіданні Міжнародної організації об'єднаних міст і місцевих влад. Зокрема російські злочинці розглядали можливість укладання угоди про побратимство з муніципальним районом Бейлiкдюзю в Стамбулі.

"Сприймаємо цю ситуацію із надзвичайною серйозністю. МЗС України вже запросило офіційні пояснення турецької сторони щодо статусу візиту представників російської окупаційної адміністрації", — заявив Ніколенко. 

Також він нагадав, що Крим — частина української території, яку окупувала Росія.

"Відповідно до норм міжнародного права, Кримський півострів — частина території України, тимчасово окупована Росією. Резолюції Генеральної Асамблеї ООН вимагають від будь-яких сторін утримуватися від дій, які можуть поставити під сумнів статус Криму, зокрема шляхом контактів з окупаційними адміністраціями", — додав речник МЗС. 

За його словами, у відомстві очікують, що Туреччина, яка "підтримує територіальну цілісність України", належно відреагує на цю провокацію РФ та зробить все можливе, щоб запобігти подібним подіям у майбутньому.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки речника МЗС Олега Ніколенка
Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки речника МЗС Олега Ніколенка

Нагадаємо, що колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін відреагував на заяви Словаччини не надавати військову допомогу Україні. Зокрема він пояснив, чому країна-сусідка проти.

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