Гауляйтери Криму навідалися до Туреччини — в МЗС України жорстко відреагували
Міністерство закордонних справ України має інформацію про поїздку окупаційної влади Ялти, що в анексованому Криму, до Туреччини. В українському відомстві відреагували на цю ситуацію.
Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.
Як МЗС відреагувало на візит окупаційної влади Ялти до Туреччини
Зазначається, що МЗС відомо про участь російських загарбників у засіданні Міжнародної організації об'єднаних міст і місцевих влад. Зокрема російські злочинці розглядали можливість укладання угоди про побратимство з муніципальним районом Бейлiкдюзю в Стамбулі.
"Сприймаємо цю ситуацію із надзвичайною серйозністю. МЗС України вже запросило офіційні пояснення турецької сторони щодо статусу візиту представників російської окупаційної адміністрації", — заявив Ніколенко.
Також він нагадав, що Крим — частина української території, яку окупувала Росія.
"Відповідно до норм міжнародного права, Кримський півострів — частина території України, тимчасово окупована Росією. Резолюції Генеральної Асамблеї ООН вимагають від будь-яких сторін утримуватися від дій, які можуть поставити під сумнів статус Криму, зокрема шляхом контактів з окупаційними адміністраціями", — додав речник МЗС.
За його словами, у відомстві очікують, що Туреччина, яка "підтримує територіальну цілісність України", належно відреагує на цю провокацію РФ та зробить все можливе, щоб запобігти подібним подіям у майбутньому.
Нагадаємо, що колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін відреагував на заяви Словаччини не надавати військову допомогу Україні. Зокрема він пояснив, чому країна-сусідка проти.
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