Ексочільник МЗС розповів, чому Фіцо не хоче допомагати Україні

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa/File Photo

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін розповів, чому прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не хоче надавати військову допомогу Україні. За його словами, він хоче торгуватися з Брюсселем і Сполученими Штатами Америки.

Про це Павло Клімкін розповів в інтерв'ю NV.

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"У Фіцо є бажання, як у Орбана, торгуватися з Брюсселем і Сполученими Штатами: вичавлювати додаткові гроші, додаткові позиції. Він говорить про те, що не буде військової допомоги. Заради справедливості скажемо, що ми в Словаччини вже більшість того, що нам потрібно, забрали", — сказав Клімкін.

За його словами, відмова надавати Україні військову допомогу не означає, що не можна буде купувати зброю у Словаччині.

"Це, як кажуть в Одесі, дві великих різниці", — наголосив Клімкін.

Колишній міністр закордонних справ України зазначив, що у партії Smer є люди, з якими можна притомно розмовляти.

"Та і з самим Фіцом можна, хоча це не буде проста розмова. Там в кулуарах завжди згадують, як Фіцо оглядається іноді на своє минуле, і на те, які образи у нього були в відносинах з Україною: хтось там з ним не зустрічався. І його оточення завжди про це розповідає. Так що там є багато особистісного. І це, я думаю, що можна прибрати, хоча б частково", — додав Клімкін.

Нагадаємо, новий глава уряду Словаччини Роберт Фіцо підтвердив свою позицію щодо відсутності підтримки військової допомоги Україні, що було заявлено під час виборчої кампанії. Він вважає, що потрібно прагнути мирного врегулювання питання.

Також ми писали, що під час зустрічі лідерів Європейського Союзу прем’єр Словаччини Роберт Фіцо попередив про корупцію в Україні. Через це, на його думку, потрібно застережливо ставитися до майбутньої фінансової допомоги Києву.