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"Гаага приближается": Ермак посмеялся над истерикой Небензи и Лаврова на Совбезе ООН

21 сентября 2023 03:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
"Гаага приближается": Ермак посмеялся над истерикой Небензи и Лаврова на Совбезе ООН
Глава Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: Апостроф
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

На Совбезе ООН представитель России Василий Небензя и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров были очень нервные. Сторонники российского диктатора Владимира Путина впадали в истерику и проявляли панические настроения.

Об этом написал глава Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram.

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"Постпред РФ Василий Небензя сегодня испугался молотка на Генеральной Ассамблее ООН и устроил истерику", — отметил Ермак.

Он подчеркнул, что Лавров тоже изрядно испугался, и не пришел послушать речь президента Украины Владимира Зеленского на Совбезе ООН.

"Страх не спасет, Гаага приближается", — добавил глава ОП.

Ермак о поведении на Совбезе ООН Лаврова и Небензи
Источник: t.me/ermaka2022

Выступление Зеленского на Совбезе ООН

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в ООН подверг критике присутствие государства-террориста РФ на Совбезе. По его словам, это делает организацию недееспособной.

Также мы сообщали, что во время выступления на открытых дебатах Совета Безопасности ООН Зеленский отметил необходимость реформирования организации. В частности, по его словам, реформа нуждается в праве на вето.

Добавим, что Зеленский во время своей речи на Совбезе ООН озвучил требования нашего государства по окончании боевых действий. По его словам, эти вещи конкретны, "как и украинцы".

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