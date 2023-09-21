"Гаага приближается": Ермак посмеялся над истерикой Небензи и Лаврова на Совбезе ООН
На Совбезе ООН представитель России Василий Небензя и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров были очень нервные. Сторонники российского диктатора Владимира Путина впадали в истерику и проявляли панические настроения.
Об этом написал глава Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram.
Комментарий Ермака
"Постпред РФ Василий Небензя сегодня испугался молотка на Генеральной Ассамблее ООН и устроил истерику", — отметил Ермак.
Он подчеркнул, что Лавров тоже изрядно испугался, и не пришел послушать речь президента Украины Владимира Зеленского на Совбезе ООН.
"Страх не спасет, Гаага приближается", — добавил глава ОП.
Выступление Зеленского на Совбезе ООН
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в ООН подверг критике присутствие государства-террориста РФ на Совбезе. По его словам, это делает организацию недееспособной.
Также мы сообщали, что во время выступления на открытых дебатах Совета Безопасности ООН Зеленский отметил необходимость реформирования организации. В частности, по его словам, реформа нуждается в праве на вето.
Добавим, что Зеленский во время своей речи на Совбезе ООН озвучил требования нашего государства по окончании боевых действий. По его словам, эти вещи конкретны, "как и украинцы".