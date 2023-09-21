"Гаага наближається": Єрмак посміявся з істерики Небензі та Лаврова на Радбезі ООН

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: Апостроф

На Радбезі ООН представник Росії Василь Небензя та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров були дуже нервові. Прибічники російського диктатора Володимира Путіна впадали в істерику та проявляли панічні настрої.

Про це написав очільник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram.

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Коментар Єрмака

"Постпред РФ Василь Небензя сьогодні злякався молотка на Генеральній Асамблеї ООН та влаштував істерику", — зазначив Єрмак.

Він наголосив, що Лавров теж неабияк злякався, і не прийшов послухати промову президента України Володимира Зеленського на Радбезі ООН.

"Страх не врятує, Гаага наближається", — додав очільник ОП.

Джерело: t.me/ermaka2022

Виступ Зеленського на Радбезі ООН

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський під час виступу в ООН розкритикував присутність держави-терориста РФ в Радбезі. За його словами, це робить організацію недієздатною.

Також ми повідомляли, що під час виступу на відкритих дебатах Ради Безпеки ООН Зеленський наголосив на необхідності реформування організації. Зокрема, за його словами, реформи потребує право на вето.

Додамо, що Зеленський під час своєї промови на Радбезі ООН озвучив вимоги нашої держави щодо закінчення бойових дій. За його словами, ці речі є конкретними, "як і українці".