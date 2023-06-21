Франция и Германия выделят для Украины около 450 млн евро

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: AP/Natacha Pisarenko

Европейские страны продолжают помогать восстанавливать Украину. Следовательно, Франция и Германия окажут очередную финпомощь в общем размере почти 450 млн евро.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина и SPRAVDI.

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Франция присоединится к восстановлению Украины и выделит 40 миллионов евро.

Отмечается, что план помощи Парижу будет направлен для гражданских нужд.

"Мое министерство обеспечит дополнительные €40 миллионов помощи для Украины в 2023 году, которые будут использованы в основном для восстановления критической инфраструктуры и, если необходимо, энергетических объектов", — отметила министерка иностранных дел Катрин Колонна.

Франция выделит Украине 40 млн. евро. Скриншот

Финансовая поддержка Германии

Республика Германия решила выделить Украине дополнительно 381 млн. евро на гуманитарную помощь в этом году.

"И моя коллега, министерша развития Свенья Шульце, и я приехали сегодня сюда, чтобы подчеркнуть, что правительство Германии активизирует усилия по восстановлению Украины. Это восстановление начинается с гуманитарной поддержки. Германия предоставит Украине дополнительно 381 миллион евро на гуманитарную помощь в 2023 году на все : от генераторов до еды и палаток для недавно сбежавших или потерявших свои дома", — сказала министерка иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Напомним, ранее мы писали, что в ближайшие три года Великобритания выделит 3 миллиарда долларов США в виде финансовой поддержки для Украины. Благодаря этому, Украина сможет привлечь инвестиции и инновации.