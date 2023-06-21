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Франція та Німеччина виділять для України майже 450 млн євро

21 червня 2023 18:35
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Франція та Німеччина виділять для України майже 450 млн євро
Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та Президент України Володимир Зеленський. Фото: AP/Natacha Pisarenko
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Європейські країни продовжують допомагати відновлювати України. Відтак, Франція та Німеччина нададуть чергову фіндопомогу в загальному розмірі майже 450 млн євро.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна та SPRAVDI.

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Фіндопомога від Франції

Франція долучиться до відбудови України і виділить 40 мільйонів євро.

Зазначається, що план допомоги від Парижу буде спрямований для цивільних потреб.

"Моє міністерство забезпечить додаткові €40 мільйонів допомоги для України у 2023 році, які будуть використані в основному для відбудови критичної інфраструктури та, якщо буде необхідно, енергетичних обʼєктів", — зазначила міністерка закордонних справ Катрін Колонна.

 

Франція виділить Україні 40 млн євро. Скриншот

Фінансова підтримка Німеччини

Республіка Німеччина вирішила виділити Україні додатково 381 мільйон євро на гуманітарну допомогу в цьому році.

"І моя колега, міністерка розвитку Свенья Шульце, і я приїхали сьогодні сюди, щоб наголосити, що уряд Німеччини активізує зусилля з відновлення України. Це відновлення розпочинається з гуманітарної підтримки. Німеччина надасть Україні додатково 381 мільйон євро на гуманітарну допомогу у 2023 році на все: від генераторів до їжі та наметів для тих, хто нещодавно втік або втратив свої домівки", — сказала міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок.

Нагадаємо, раніше ми писали, що протягом найближчих трьох років Велика Британія виділить 3 мільярди доларів США у вигляді фінансової підтримки для України. Завдяки цьому Україна зможе залучити інвестиції та інновації.

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