Франция примет участие в восстановлении Украины: что известно

Уполномоченный министр по транспорту при Министерстве экологической трансформации и развития территорий Франции Клеман Бон. Фото: Reuters

Сегодня, 22 апреля, Украина и Франция подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере транспорта. Европейская страна будет оказывать экспертную поддержку и содействовать участию французских компаний в восстановлении нашей страны.

Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

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Подписание меморандума состоялось во время встречи вице-премьер-министра по восстановлению Украины Александра Кубракова с уполномоченным министром по транспорту при Министерстве экологической трансформации и развития территорий Франции Клеманом Боном и специальным уполномоченным президента Франции по помощи и восстановлению Украины Пьером Эльброном.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков подписывает договор с Уполномоченным Министром по транспорту при Министерстве экологической трансформации и развития территорий Франции Клеманом Боном. Фото: Мининфраструктура

Отмечается, что в ближайших планах усиление сотрудничества в обеспечении Украины мостами и поддержки "Укрзализныци". Уже есть договоренности о поставках рельсов и обновлении локомотивного парка. Также стороны разрабатывают участие французских партнеров в восстановлении и поддержке украинской аэронавигации.

Меморандум предусматривает сотрудничество по оценке нанесенного ущерба и возобновлению украинских транспортных систем с акцентом на переход к экологической низкоуглеродистой мобильности. Франция будет оказывать экспертную поддержку и содействовать участию французских компаний в восстановлении Украины.

Сотрудничество будет охватывать сферы железной дороги, общественного городского транспорта, мультимодальных перевозок и логистики, воздушного и морского транспорта, дорожного хозяйства, а также вопросы развития экологически чистой мобильности.

Напомним, что постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил, что Германия и ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) подписали соглашение о финансировании немецким правительством проекта на восстановление Украины.