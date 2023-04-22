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Німеччина виділить 3 млн євро на проєкт із відбудови промисловості України: Цимбалюк

22 квітня 2023 01:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Німеччина виділить 3 млн євро на проєкт із відбудови промисловості України: Цимбалюк
Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк. Фото: Укрінформ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк заявив, що Німеччина та ООН з промислового розвитку (ЮНІДО) підписали угоду про фінансування німецьким урядом проєкту на відбудову України.

Про це повідомляє Укрінформ.

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Деталі

Уряд ФРН виділить 3 млн євро на проєкт "Розбудова промислового потенціалу, політика та діагностика для зеленого відновлення України".

"Україна вдячна Німеччині за внесок у сумі 3 млн євро для фінансування проєкту ЮНІДО. Маємо розпочати відбудову України вже зараз, не чекаючи на завершення агресивної війни Росії проти нашої держави", — зазначив постійний представник Євгеній Цимбалюк.

Видання повідомляє, що участь у церемонії взяли заступник Генерального директора ЮНІДО Фату Хайдара, постійні представники України та Німеччини, а також співробітники секретаріату Організації.

Цимбалюк заявив, що багато країн уже заявили про свою готовність надати фінансову підтримку для відбудови та відновлення енергетичних, транспортних інфраструктур, а також промислових об'єктів, які були пошкоджені або зруйновані в результаті російської агресії.

"Проєкт ЮНІДО передбачає проведення досліджень і діагностик у промисловості, підготовку рекомендацій щодо можливого вдосконалення та планування, зокрема у сферах енергоефективності, циркулярної економіки, "зеленої" енергетики, покращення стандартів якості тощо", — повідомляє Укрінформ.

Нагадаємо, що вчора, 21 квітня, комітет освіти проінформував про нові додаткові місця у містах Польщі та Німеччини для НМТ-2023. Учасники можуть змінити локацію після отримання сертифікату.

Також раніше ми писали, що українські підприємці можуть оформити гранти від німецького уряду до 30 тисяч євро. Реєстрація буде доступна ще кілька днів — до 25 квітня 2023 року.

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