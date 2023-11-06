Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Фицо обещает не препятствовать словацким компаниям поставлять оружие Украине arrow

Фицо обещает не препятствовать словацким компаниям поставлять оружие Украине

6 ноября 2023 17:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Фицо обещает не препятствовать словацким компаниям поставлять оружие Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: censor.net
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обещает не препятствовать словацким компаниям производить и поставлять оружие другим странам, в том числе Украине. Ранее он отказался, чтобы его государство оказывало военную помощь Украине.

Об этом пишет Pravda.sk.

Читайте также:

Фицо не будет препятствовать поставке оружия в Украину

Как известно, премьер-министр Словакии Роберт Фицо долго выступал против военной помощи Украине. Однако в своем заявлении он уточнил, что его неодобрение относится только к возможным поставкам оружия и боеприпасов из составов словацкой армии.

"Если компания хочет производить оружие и поставлять его куда-то, конечно, никто не будет этому препятствовать", — сказал он.

Словацкий премьер также пообещал "сделать все возможное, чтобы помочь Украине в гуманитарном плане".

"Я предполагаю, что одной из таких вещей может быть разминирование. Существует огромное количество неразорвавшихся заминированных территорий и боеприпасов", — заявил Фицо.

Он также высказался за оказание медицинской помощи или помощи с ремонтом гражданских объектов.

Напомним, что Европейская комиссия в скором времени предоставит Украине финансовую поддержку в размере 335 млн евро. Средства будут направлены на реконструкцию инфраструктуры.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме