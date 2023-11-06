Фицо обещает не препятствовать словацким компаниям поставлять оружие Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обещает не препятствовать словацким компаниям производить и поставлять оружие другим странам, в том числе Украине. Ранее он отказался, чтобы его государство оказывало военную помощь Украине.
Об этом пишет Pravda.sk.
Фицо не будет препятствовать поставке оружия в Украину
Как известно, премьер-министр Словакии Роберт Фицо долго выступал против военной помощи Украине. Однако в своем заявлении он уточнил, что его неодобрение относится только к возможным поставкам оружия и боеприпасов из составов словацкой армии.
"Если компания хочет производить оружие и поставлять его куда-то, конечно, никто не будет этому препятствовать", — сказал он.
Словацкий премьер также пообещал "сделать все возможное, чтобы помочь Украине в гуманитарном плане".
"Я предполагаю, что одной из таких вещей может быть разминирование. Существует огромное количество неразорвавшихся заминированных территорий и боеприпасов", — заявил Фицо.
Он также высказался за оказание медицинской помощи или помощи с ремонтом гражданских объектов.
Напомним, что Европейская комиссия в скором времени предоставит Украине финансовую поддержку в размере 335 млн евро. Средства будут направлены на реконструкцию инфраструктуры.
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