Финляндия закрывает все пункты пропуска на границе с Россией

Пункт пропуска на восточной границе Финляндии. Фото: NS

Правительство Финляндии закроет все пункты пропуска на восточной границе. Это означает, что единственный открытый пограничный пункт Раджа-Йосеппи также будет закрыт, а оказаться в Финляндии можно будет либо по воздушному пути в аэропортах, либо через пограничные пункты водного транспорта.

Об этом сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на пресс-конференции во вторник, сообщает Helsingin Sanomat.

Читайте также:

Как можно добраться до Финляндии

Это решение также не распространяется на железнодорожные перевозки. Грузовые перевозки между Россией и Финляндией все еще курсируют.

Решение действует в течение двух недель. Оно вступит в силу в ночь со среды на четверг и завершится 13 декабря.

Ранее правительство решило закрыть некоторые пункты пропуска. На прошлой неделе было решено закрыть все, кроме Раджа-Йосеппи. Эти более мягкие решения о закрытии должны действовать более долгое время. Однако решением во вторник они были отменены.

Зачем понадобилось закрытие границы

Орпо оправдал закрытие границы тем, что Россия продолжает совершать провокации в рамках гибридного противостояния.

"Речь идет о гибридной деятельности России, и мы этого не принимаем", — сказал он.

Ранее мы сообщали, что в Швеции поддерживают Финляндию в ее решении по закрытию нескольких пограничных переходов. Такой шаг страна сделала из-за большого наплыва мигрантов из РФ.