Финляндия закрывает все пункты пропуска на границе с Россией
Правительство Финляндии закроет все пункты пропуска на восточной границе. Это означает, что единственный открытый пограничный пункт Раджа-Йосеппи также будет закрыт, а оказаться в Финляндии можно будет либо по воздушному пути в аэропортах, либо через пограничные пункты водного транспорта.
Об этом сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на пресс-конференции во вторник, сообщает Helsingin Sanomat.
Как можно добраться до Финляндии
Это решение также не распространяется на железнодорожные перевозки. Грузовые перевозки между Россией и Финляндией все еще курсируют.
Решение действует в течение двух недель. Оно вступит в силу в ночь со среды на четверг и завершится 13 декабря.
Ранее правительство решило закрыть некоторые пункты пропуска. На прошлой неделе было решено закрыть все, кроме Раджа-Йосеппи. Эти более мягкие решения о закрытии должны действовать более долгое время. Однако решением во вторник они были отменены.
Зачем понадобилось закрытие границы
Орпо оправдал закрытие границы тем, что Россия продолжает совершать провокации в рамках гибридного противостояния.
"Речь идет о гибридной деятельности России, и мы этого не принимаем", — сказал он.
Ранее мы сообщали, что в Швеции поддерживают Финляндию в ее решении по закрытию нескольких пограничных переходов. Такой шаг страна сделала из-за большого наплыва мигрантов из РФ.
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