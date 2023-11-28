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Финляндия закрывает все пункты пропуска на границе с Россией

28 ноября 2023 17:19
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Финляндия закрывает все пункты пропуска на границе с Россией
Пункт пропуска на восточной границе Финляндии. Фото: NS
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Правительство Финляндии закроет все пункты пропуска на восточной границе. Это означает, что единственный открытый пограничный пункт Раджа-Йосеппи также будет закрыт, а оказаться в Финляндии можно будет либо по воздушному пути в аэропортах, либо через пограничные пункты водного транспорта.

Об этом сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на пресс-конференции во вторник, сообщает Helsingin Sanomat.

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Это решение также не распространяется на железнодорожные перевозки. Грузовые перевозки между Россией и Финляндией все еще курсируют.

Решение действует в течение двух недель. Оно вступит в силу в ночь со среды на четверг и завершится 13 декабря.

Ранее правительство решило закрыть некоторые пункты пропуска. На прошлой неделе было решено закрыть все, кроме Раджа-Йосеппи. Эти более мягкие решения о закрытии должны действовать более долгое время. Однако решением во вторник они были отменены.

Зачем понадобилось закрытие границы

Орпо оправдал закрытие границы тем, что Россия продолжает совершать провокации в рамках гибридного противостояния.

"Речь идет о гибридной деятельности России, и мы этого не принимаем", — сказал он.

Ранее мы сообщали, что в Швеции поддерживают Финляндию в ее решении по закрытию нескольких пограничных переходов. Такой шаг страна сделала из-за большого наплыва мигрантов из РФ.

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